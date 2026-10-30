屬豬、鼠、牛2027羊年運程｜屬鼠小心爛桃花、屬牛嚴防大破財

進入2027丁未羊年，十二生肖的運勢迎來重大改變！風水命理專家趙振鴻師傅（Master Chiu）近日於其 YouTube 頻道節目中，分析生肖屬豬、屬鼠、屬牛的羊年整體運勢。其中屬豬今年「亥未半合」三合太歲，有貴人相助兼名利雙收；肖鼠者則面臨「子未相害」害太歲，暗藏小人算計與爛桃花糾纏；屬牛者則逢「丑未相沖」正衝太歲，面臨大耗破財與人事波折，幸好有唐符坐鎮化險為夷！趙師傅在節目中更教大家催吉避凶的五行穿搭與專屬風水佈局！

趙振鴻師傅YouTube Channel截圖

屬豬2027羊年生肖運程｜有貴人相照名利雙收 防指背小人官非

屬豬的朋友進入2027丁未羊年，地支形成「亥未半合」，屬於貴人相照、三合太歲的大好年份！命宮獲至尊吉星「天乙貴人」坐鎮，代表逢凶化吉、雪中送炭；加上「三台」吉星高照，屬豬朋友明年會步步高升、名利雙收，求學考試亦有望名列前茅。不過，流年亦有「五鬼」、「指背」、「官符」及「天哭」等凶星入主，需提防小人暗中作梗、是非官非及合約爭執。

屬豬事業及財運 2027

事業方面，得「天乙貴人」庇佑，工作做事遇阻滯時，會有德高望重的高層或主管主動出面解圍；「三台」吉星高照，對考試、升職評審及年底考核極為有利。唯需嚴防「指背」與「官符」凶星，容易引發小人背後中傷，甚至招來合約爭執或違約問題，容易令人煩躁不安失去信心，切記要堅信自己，萬萬不可貪圖一時方便。

財運方面，正財運水漲船高，代表工作地位、身份、權力及薪酬待遇均會有所提升。但要小心凶星「五鬼」暗中破耗，容易導致非必要開支增多，甚至遇上熟人借錢不還，理財必須提高警覺。

屬豬感情及健康 2027

感情方面，今年合太歲兼得「天乙貴人」加持，單身人士極易獲長輩介紹良緣；但拍拖情侶受凶星「天哭」影響，情緒容易緊繃多疑，若另一半少見面，容易因胡思亂想導致關係變差，甚至會為小事爭執而獨自躲起來哭泣；已婚人士則需防範旁人挑撥與挑剔，切勿因瑣碎小問題引致爭端升級。

健康方面，同樣受「天哭」影響，容易在感情與心情上面臨困擾，導致焦慮及失眠，建議多接觸陽光、保持開朗及勤做運動以放鬆身心。此外，羊年火土重，土剋亥水，需特別注意腎臟、泌尿系統、生殖器官及氣血循環問題。

屬豬吉星：天乙（天乙貴人）、三台



屬豬凶星：五鬼、指背、官符、天哭



屬豬的朋友可以在公司辦公枱左邊青龍位擺放一把鐵尺，有助壓制「官符」與「五鬼」。（趙振鴻師傅YouTube Channel截圖）

趙師傅化解與開運錦囊：

壓制小人是非：在公司辦公枱左邊青龍位擺放一把鐵尺，有助壓制「官符」與「五鬼」，防範小人從中作梗。

五行穿搭提運： 2027年火土燥重，豬五行屬水，建議多穿著綠色物品。

穩固職場地位：在辦公枱擺放一座銅文昌塔，以金生水催旺「三台」星，穩固職場權力與身份地位。

引動天乙貴人：在客廳正南位擺放土培發財樹，引動天乙貴人生氣，增強貴人助力。

生肖貴人相助：平日多接觸屬虎（六合）、屬兔及屬羊（三合）的朋友，對工作及人際皆有極大幫助。

屬豬的朋友平日多接觸屬虎、屬兔及屬羊的朋友，對工作及人際皆有極大幫助。（趙振鴻師傅YouTube Channel截圖）

屬鼠2027羊年生肖運程｜子未相害害太歲 慎防暗算小破財 避開爛桃花

生肖屬鼠的朋友進入2027丁未羊年，地支呈現「子未相害」，即命理上的「六害」，屬於害太歲的年份！流年更伴隨「死符」、「小耗」與「咸池」等凶星，主流年暗藏阻滯、小人是非多、錢財花費大，更有爛桃花糾纏，健康上亦需提防舊病復發。幸好命宮有強大的大貴人星「月德」高照，主磁場祥和，能助肖鼠者逢凶化吉。

屬鼠朋友今年伴隨「死符」、「小耗」與「咸池」等凶星。（趙振鴻師傅YouTube Channel截圖）

屬鼠事業及財運 2027

事業方面，務必提防「六害」暗算，容易招來小人嫉妒爭功，在職場上亦可能遭同事諸多阻撓，所以工作上的溝通及文件往來必須保留底稿記錄，切忌口頭協議，否則日後容易招惹麻煩；所幸得「月德」貴人相助，遇難時會有具地位的上司出面調解主持公道。

財運方面，正財運穩打穩紮，工資與獎金平穩，切忌抱有過高期望，只要注意工作細節、不讓同事有位乘虛而入即可。凶星「小耗」會帶來小額破財，例如家庭電器老化損壞需更換或吃交通罰單等額外支出；偏財運整體一般，始終害太歲亦屬犯太歲，切記不可投機及參與高槓桿投資，資產宜以長線保本安全為主。

屬鼠感情及健康 2027

感情方面，需防範凶星「咸池」引致的爛桃花，單身人士異性緣雖有所增加，但多屬短暫情緣，結識對象宜多花時間觀察。拍拖情侶受「六害」干擾，容易因閒言閒語產生誤會；已婚人士更需遠離誘惑，盡量少去娛樂場所等場合，防範不正桃花破壞婚姻家庭。

健康方面，需防範病煞凶星「死符」，主要對泌尿系統、腎臟及血液循環系統構成威脅，舊患亦容易在今年復發。飲食應少吃生冷及辛辣食物以免刺激腸胃，維持規律作息；始終今年犯太歲，建議少去醫院探病及出席殯葬場所，避免沾染負面氣場。

屬鼠吉星：月德



屬鼠凶星：死符、小耗、咸池（六害）



睡房可於床頭擺放黑曜石，化解不正的桃花磁場。（趙振鴻師傅YouTube Channel截圖）

趙師傅化解與開運錦囊：

化解六害煞氣：隨身佩戴牛形玉器或金屬飾物，借助「子丑六合」牽制未土，從根本化解害太歲傷害之氣。

主動破財化小耗：年初若家中電器老舊，可主動安排更換；或購買醫療、保險及安全的儲蓄產品，以主動花費化解「小耗」破財煞氣。

斬斷咸池爛桃花：睡房切記不可擺放過多招桃花風水陣（如粉晶樹等），應盡早移走；亦可於床頭擺放黑曜石，化解不正的桃花磁場。

應驗死符血光：年初主動預約身體檢查、洗牙或捐血，以輕微血光應驗並化解「死符」病煞。

五行穿搭提運：鼠五行屬水，面對流年火土過重，建議多穿著金色、銀色、白色、藍色及黑色衣物，或佩戴白水晶、金飾，達到金水相生以旺自身。

催旺月德貴人：在辦公室正南位（文昌位）擺放四支水種富貴竹，引動生氣催旺事業貴人運。

催旺家居財運：在家中客廳西南位（坤位）擺放黃水晶聚寶盆，增加財源並減少無謂開銷。

生肖貴人相助：生活與工作上多與屬牛（六合）、屬猴及屬龍（三合）的朋友合作交流，能增強自身運氣。

鼠年朋友生活與工作上多與屬牛、屬猴及屬龍的朋友合作交流，能增強自身運氣。（趙振鴻師傅YouTube Channel截圖）

屬牛2027羊年生肖運程｜丑未相沖沖太歲 嚴防大耗大破財

生肖屬牛的朋友來到2027丁未羊年面臨「丑未相沖」，屬於正衝太歲（沖太歲）！流年凶星更有「歲破」、「大耗」、「欄干」及「月煞」等齊聚，主整體運勢起伏大、阻滯重重、開支龐大、人際關係緊張且情緒波動大，受他人影響頗深。幸好命宮有吉星「唐符」，象徵權力、威嚴與領導魄力，代表在逆境之中依然能夠掌控大局，展現個人魅力與工作地位。

屬牛在2027年雖然沖太歲，但幸好有吉星「唐符」，代表在逆境之中依然能夠掌控大局。（趙振鴻師傅YouTube Channel截圖）

屬牛事業及財運 2027

事業方面，可憑藉「唐符」吉星展現卓越的管理才能與威嚴，深得上司賞識，在項目負責上大展所長；然而凶星「欄干」代表波折阻滯，加上「歲破」影響，負責之項目容易遇上突發阻礙與人事阻攔；「月煞」凶星則容易導致與女同事在合作及溝通上產生誤會，細節交代務必清楚，避免言語誤解演變成暗中阻力。

財運方面，「大耗」凶星主嚴重破大財，令衝太歲者面臨巨大開銷與無謂損失，切忌進行各類高風險投資，甚至不建議在此年創業，偏財運亦切勿強求；正財方面維持平穩，工資預期平平常常，但切記千萬不可借錢予他人，亦切勿為人作貸款擔保。

屬牛感情及健康 2027

感情方面，衝太歲之年感情變化顯著，情侶之間容易為瑣碎小事爭執，甚至容易聚少離多，嚴重者面臨分手危機；單身人士社交機會雖多，但感情進展受「月煞」影響，容易遭身邊朋友或外界暗中阻攔與誤會，交往初期宜多觀察深入了解；已婚人士面對衝太歲，夫妻間應多包容、多溝通、多忍讓，凡事有商有量，切忌將職場工作壓力帶回家宣洩，以免破壞伴侶感情。

健康方面，丑未相沖衝起土氣，脾胃與消化系統容易失調，關節、筋骨、跟腱及脊椎亦容易扭傷或撞傷。開車人士在羊年切忌開快車，且絕不可違規駕駛，輕則收罰單，重則引發嚴重意外。

屬牛吉星：唐符



屬牛凶星：歲破、大耗、欄干、月煞



屬牛的朋友，可在客廳西南位（偏財位）擺放金屬聚寶盆，鎮守財富，防止羊年破大財。（趙振鴻師傅YouTube Channel截圖）

趙師傅化解與開運錦囊：

拜太歲祈福化煞：立春後（公曆2月4日至農曆正月十五期間）前往廟宇參拜還太歲，求取平安符隨身佩戴至年尾，化解沖太歲動盪。

三合貴人牽制沖煞：隨身佩戴蛇、雞造型之玉石或金屬飾物，借助「巳酉丑三合」力量，化解「丑未相沖」的劇烈震盪。

主動破財化大耗：年初主動購置保險，或更換家中舊大型家具及電器；亦可主動捐款行善積德，以善款應驗「大耗」凶星破財之厄。

應驗血光消災：年初進行詳細身體檢查，或安排洗牙、捐血，以輕微血光應驗並化解災厄。

五行穿搭提運：2027年火土過旺，建議日常多穿著白色、金色、銀色、藍色及黑色服飾，或佩戴金器、白水晶，以金水之氣洩土平衡。

催旺唐符權柄：在辦公室枱左邊青龍位或書房擺放一座金屬文昌塔，增強自身管理氣場與職場決策能力。

守財富方法：在客廳西南位（偏財位）擺放金屬聚寶盆，鎮守財富，防止羊年破大財。

生肖貴人相助：日常生活中多與屬蛇、屬雞（三合）及屬鼠（六合）的朋友接觸相處，能藉貴人之力化險為夷。

日常生活中多與屬蛇、屬雞（三合）及屬鼠（六合）的朋友接觸相處，能藉貴人之力化險為夷。（趙振鴻師傅YouTube Channel截圖）

（內容獲趙振鴻師傅授權轉載）

*風水命理非精密科學，以上內容僅供參考