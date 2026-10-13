屬虎、兔、龍2027羊年運程運勢｜屬兔易有血光之災、屬龍易欠債

來到 2027 丁未羊年，九運離火疊加流年火土偏燥，十二生肖的運勢即將迎來大反轉！到底新一年哪個生肖可以逆襲升職加薪？哪個生肖又要注意小人暗箭同血光之災？哪些生肖又需要攝太歲呢？曾奪TVB《通靈之王2》季軍的風水命理專家趙振鴻師傅（Master Chiu），於其 YouTube 頻道節目中拆解生肖屬虎、屬兔、屬龍在2027羊年的整體運勢，並附上五行穿搭、辦公室壓制小人陣法及開運錦囊！即睇自己生肖吉凶！

趙振鴻師傅YouTube Channel截圖

屬虎2027羊年生肖運程｜四大超級吉星坐鎮 運勢強勁反彈

趙振鴻師傅指出，羊年屬虎的朋友整體運勢會「強勁反彈」，由於2027羊年大吉星「紫微星」正好落在寅宮（生肖虎），整個人都會精神煥發！

Kayan 9896屬虎（資料圖片）

屬虎事業及財運 2027

今年虎年朋友有「紫微」、「龍德」、「國印」、「天喜」四大超級吉星照耀。職場上有易上司及老細破格提攜，加上「國印」代表掌權，2027有機會升職加薪，但凶星方面有「暴敗」與「亡神」，前者代表財運大起大落，切勿盲目投機，需預留流動資金；後者則易令人精神不集中，處理文件細節需要格外謹慎，但僅屬小問題不必過慮。

屬虎感情 2027

「天喜」桃花星臨門，單身朋友只要多出席聚會極易脫單，若已拍拖則適合談婚論嫁，已婚者更有機會添丁！

屬虎健康 2027

健康大致平安，唯受「天厄」星影響，遠行或自駕遊要小心意外、水土不服及行李遺失，並留意肝膽脾胃消化問題。 此外受「亡神」影響易失眠、精神緊張，宜有假期時多去大自然放鬆。五行方面流年火土偏重，易出現肝膽、脾胃消化問題。

屬虎吉星：紫微、龍德、國印、天喜



屬虎凶星：暴敗、天厄、亡神



屬虎家居/辦公室風水陣

屬虎辦公室風水陣＠趙振鴻師傅YouTube Channel截圖

屬虎化解與開運錦囊：

五行穿搭：多穿深藍色、黑色、綠色衣物以水生木。

貴人風水陣：辦公室正南方擺放4支水培富貴竹或白色水晶球。

桃花風水陣：睡房西北方擺放粉晶七星陣、粉晶球或粉色鮮花。

生肖貴人：屬豬（六合）、屬馬及屬狗（三合）。

化解方法：開年洗牙、捐血，客廳或書房擺放黑曜石及金屬文昌塔安定心神。

屬虎朋友可以在辦公室正南方，擺放4支水培富貴竹或白色水晶球催旺貴人運（Facebook群組「淘寶開心share」截圖）

屬兔2027羊年生肖運程｜太歲相合將星掌權 防女性小人+金屬意外

生肖屬兔的朋友，2027 羊年屬於「合太歲」年，人緣、合作運及外部助力顯著增強。

人氣女團TWICE成員周子瑜出生於1999年，屬兔（網上圖片）

屬兔事業及財運 2027

命宮有「將星」與「天解」坐鎮，「將星」代表領導力與權威提升，易獲上司賞識升職，代表權力增加、但人工未必即時同步。「天解」主「先難後易」，遇到棘手項目切勿自亂陣腳，沉著應對必有貴人協助。 此外也需防範「白虎」女性小人無理取鬧刁難，行事務必低調謙遜，切勿正面衝突。

兔年朋友在2027年的財運屬多勞多得，但受「飛廉」及「大煞」牽動，易有家電損壞、修車或交通罰單等突發破財 。

韓國女團I-DLE 成員宋雨琦出生於1999年，屬兔（資料圖片）

屬兔感情及健康 2027

合太歲帶動職場與聚會桃花，但受「浮沉」星影響，易忽冷忽熱；已婚者受白虎星影響易脾氣暴躁，需多包容。「白虎」搭配「大煞」同宮易招致血光之災（金屬利器割傷、骨折擦傷），「浮沉」星入宮則要嚴防水險，應避免潛水、激流等高風險水上活動。

屬兔吉星：將星、天解



屬兔凶星：白虎、大煞、飛廉、浮沉



屬兔家居/辦公室風水陣

趙振鴻師傅YouTube Channel截圖

屬兔化解與開運錦囊：

辦公室壓小人陣：辦公桌左手邊（青龍位）擺放高身植物、文昌塔或富貴竹，直壓白虎小人氣焰。

五行穿搭：多穿深藍、黑、青綠色衣物。

風水陣：書房或辦公桌前方擺放純銅印章或「馬上封侯」擺件；西北方擺放 4 支水培富貴竹。

生肖貴人：屬狗（六合）、屬豬及屬羊（三合）。

化解血光：立春（2 月 4 日）後主動洗牙、捐血及全面體檢；睡房擺放白色水晶球或黑曜石化解浮沉星。

屬龍2027羊年生肖運程｜天德福星貴人逢凶化吉 防合約糾紛+金錢拖欠

屬龍的朋友，2027羊年「辰龍」與「未羊」五行皆屬土，流年氣場略顯雜亂，但幸好有三顆重量級吉星護航，整體運勢穩中向好！

易烊千璽屬龍（微博@易烊千璽JacksonYee工作室）

屬龍事業及財運 2027

「八座」、「天德」、「福星」三吉星高照，知名度與職場地位提升，遇難題也會有貴人幫手解圍，甚至在資金上協助周轉。正財收入穩定，升職加薪運亦佳。

然而受「絞煞」星影響，羊年容易出現欠債、賬目不清或回款困難，投資宜守不宜攻，要以穩健為主。趙師傅更特別提醒，今年任何合作與借貸千萬不要口頭承諾，一定要白紙黑字有書面協議！另外亦需防範「卷舌」凶星引發的小人背後閒言閒語。

屬龍感情及健康 2027

「寡宿」凶星令人感到孤獨，對伴侶易忽冷忽熱，單身者要求過分高難脫單。「披麻」凶星提示需特別關注家中長輩健康，宜盡早安排體檢。五行火土偏燥易致脾胃不適及皮膚過敏；運動或走路需防滑倒扭傷腳踝跟腱。

屬龍吉星：八座、天德、福星



屬龍凶星：卷舌、絞煞、寡宿、披麻



屬龍家居/辦公室風水陣

趙振鴻師傅YouTube Channel截圖

屬龍化解與開運錦囊：

鎮壓小人陣：辦公室左手邊（青龍位）擺放銅龍龜或黑曜石。

五行穿搭：多穿黑色、白色、藍色衣物平衡燥土，補足金水之氣。

地位風水陣：辦公桌前擺放銅印章或銅麒麟；客廳西北方擺放 4 支水培富貴竹引動天德貴人。

生肖貴人：屬雞（六合）、屬猴及屬鼠（三合）。

化解寡宿：佩戴白水晶或粉晶改善人際關係磁場。

（內容獲趙振鴻師傅授權轉載）