旅遊打卡別亂擺pose！全球11大不友好手勢　比OK/反手V隨時變爆粗

出外旅遊時，不少人喜歡打卡影相，遇上語言不通時更習慣依賴肢體語言溝通。不過，肢體動作在不同文化中往往天差地別，本以為稀鬆平常的拍照手勢或友善暗號，到了某些國家隨時變成挑釁、侮辱甚至等同「問候別人全家」。外遊出發前，不妨先了解以下常見的文化禁區手勢，避免無心之失惹禍上身！



1. OK手勢

禁忌地區：巴西、土耳其、希臘、法國



背後含意：在香港是「無問題」或「明白」，但在巴西和委內瑞拉，這個動作象徵私密部位，侮辱程度完全等同豎中指；在土耳其與希臘，則帶有強烈歧視與性暗示意味。更微妙的是在法國和比利時，比OK代表「零（Zero）」或「一文不值」，對著別人比，等於當面諷刺對方毫無價值。

（《失戀朱古力職人》劇照）

2. 豎大拇指

禁忌地區：伊朗、伊拉克、阿富汗等中東地區、希臘、意大利南部



背後含意：別以為豎起大拇指一定是稱讚，在中東文化中，這個手勢被稱為「Bereh」，字面與肢體涵義都極度粗鄙，嚴重性與西方的豎中指毫無分別；而在希臘或意大利南部，這動作亦帶有「叫人閉嘴、滾開」的挑釁意味。

《我阿爹想旅行》劇照

3. 反「V」手勢

禁忌地區：英國、愛爾蘭、澳洲、新西蘭



背後含意：掌心向外代勝利或「Peace」，但只要把手背轉向對方，在英聯邦國家就直接等同叫人「F**k off」。相傳手勢源自英法百年戰爭，英軍長弓手取勝後，向被俘法軍炫耀兩根完好無缺的手指以示嘲諷，一直演變成極具攻擊性的動作。

（Unsplash圖片）

4. Rock on搖滾手勢

禁忌地區：意大利、西班牙、希臘、巴西



背後含意：不少人到音樂節或演唱會炒熱氣氛都會比這個手勢，但在南歐及拉美國家，這個手勢被稱為「Corna」，意思是「戴綠帽（Cuckold）」，指對方的伴侶正在出軌。若對著當地男士比劃，就等同踐踏他人的尊嚴。

（Unsplash圖片）

5. 勾食指

禁忌地區：菲律賓、新加坡、日本



背後含意：勾食指通常是叫他人「過來」。但在菲律賓，這個勾手指的動作在當地文化中專門用來叫喚狗。如果對著人做，等同將對方當成牲畜羞辱，甚至可能觸犯當地侮辱他人的相關法例而惹上官非。

（資料圖片）

6. 中指和食指交叉重疊

禁忌地區：越南



背後含意：在歐美流行文化裡，交叉手指代表「祝好運（Fingers crossed）」，但在越南文化中，手指重疊的形狀象徵女性生殖器官，屬於相當下流的粗俗動作，在公眾場合千萬不要亂比。

（《魔鬼神探》劇照）

7. 希臘「莫查」手勢（Moutza）

手臂伸直，掌心向外、五指張開朝著對方的臉推出去。

禁忌地區：希臘、塞浦路斯



含意：是希臘最古老的辱罵動作之一，意思大概相當於「去死吧」或「瞎了你的眼」。起源可追溯至拜占庭帝國時期，民眾會抓起煤渣（moutzos）、泥灰甚至排泄物，張開五指抹在遊街囚犯的臉上進行公審羞辱。

8. 無花果手勢

握緊拳頭，將大拇指從食指與中指的縫隙間穿出。

禁忌地區：土耳其、俄羅斯、烏克蘭、印尼



含意：在斯拉夫語系國家稱為「Dula」，意思是「你想得美、你什麼都別想拿到」；在土耳其與印尼則帶有強烈性侮辱色彩，挑釁意味極濃。此外，這個手勢在某些國家也代表女性生殖器官，意大利文中的女性生殖器「fica」就與「fig」有關。

9. 彈下巴

手背放在下巴下方，由內往外向對方迅速彈出。

禁忌地區：意大利北部、法國、比利時



含意：在意大利語相當於「Vaffanculo」（X你）；在法語則帶有「你惹煩我了、關我咩事」的傲慢不屑，通常用在想趕走對方的時候。

10. 「你有五個父親」

一手五指指尖聚攏朝上，用另一手食指輕敲該指尖。

禁忌地區：阿拉伯國家、中東地區



含意：在阿拉伯地區屬於極其嚴重的侮辱，諷刺對方的母親不檢點、是妓女、不知生父是誰，在當地屬於絕對不能碰的禁忌，一不小心就容易當場演變成肢體衝突。

（AI生成）

11. 咬指彈擊

豎起大拇指，將指甲頂在門牙後方，然後向前彈出發出聲響。

禁忌地區：印度、巴基斯坦



背後含意：南亞地區傳統的侮辱動作，意思簡單粗暴，直接等同「X你（F*** you）」，充滿挑釁意味。

資料來源：《HotelContractBeds》