22歲男生約會前拔鼻毛險出事！醫生警告恐致腦感染　教安全修剪法

為了約會留下好印象，竟拔鼻毛拔到化膿！台灣耳鼻喉科醫師陳世璽近日分享，一名22歲男大生在約會前發現鼻毛露出鼻孔，趕緊一根根拔掉，沒想到幾天後鼻孔開始腫脹、疼痛，甚至流出膿樣分泌物。醫師提醒，拔鼻毛可能引發「鼻前庭炎」，嚴重感染若擴散，極少數情況下還可能造成顱內併發症。



陳世璽在Facebook發文表示，22歲的小杰（化名）日前準備和心儀的女生約會，出門後才發現幾根鼻毛露在外面，趁著女生還沒抵達，趕緊將鼻毛一根根拔掉。當天約會相當順利，沒想到幾天後，他開始覺得鼻孔腫脹、有異物感，忍不住一直挖鼻孔，結果越挖越痛，不僅流出膿樣分泌物，還反覆出現帶血絲的黃色結痂。

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陳世璽解釋，鼻孔入口處稱為「鼻前庭」，分布著鼻毛和毛囊。一旦將鼻毛連根拔起，就可能留下細小傷口，讓鼻腔內的金黃色葡萄球菌等細菌有機可乘，引發鼻前庭炎。鼻前庭炎常見4大症狀，包括鼻孔入口紅腫熱痛、反覆結痂出血、鼻孔內有異物感，以及嚴重感染形成鼻癤或局部膿瘍。

陳世璽提醒，鼻子位於「顏面危險三角區」，靜脈與眼眶、顱內相通，如果感染嚴重擴散，極少數情況下可能引發海綿靜脈竇栓塞等顱內併發症。不過，這類情況非常罕見，絕大多數鼻前庭炎經過適當治療都能改善。

至於鼻毛太長該怎麼處理？陳世璽建議，使用圓頭鼻毛剪或電動鼻毛修剪器，只修剪露出鼻孔的部分，切勿連根拔除，也不要全部剪光，因為鼻毛能阻擋灰塵及較大的異物。

此外，清理鼻屎時應避免用指甲摳挖，若鼻屎太乾，可以先用生理鹽水軟化，再以乾淨、柔軟的紗布或衛生紙沾水輕輕擦拭。如果出現鼻孔疼痛、反覆結痂或化膿等症狀，應儘快就醫，千萬不要自行擠膿包，以免感染惡化。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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