日本客遊歐被塞VIP房竟因太失禮？禮儀專家揭4大習慣讓人極反感
撰文：聯合新聞網
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許多日本旅客赴歐旅遊被安排進五星級飯店包廂，或清晨4點吃早餐，常沾沾自喜以為享有尊榮待遇。不過，據日媒President Online報導，英式禮儀專家佐藤よし子（Sato Yoshiko）在書中揭露殘酷真相，指出這並非VIP禮遇，而是業者針對日本客人的「隔離」！
因部分日客用餐喧鬧且西餐禮儀欠佳，五星級名店為顧及其他貴賓感受，才在空間與時間上進行切割，防範未然。
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佐藤指出，日本人常自認遵守禮節，但在規矩嚴謹的歐洲社會眼中，以下四大習慣其實極不禮貌：
1. 名店豪飲啤酒乾杯
頂級餐廳講究優雅，佐餐應選香檳或葡萄酒，且不可隨意碰杯。大聲用啤酒杯碰杯敬酒屬居酒屋習慣，當地人看來非常失禮，想暢飲應去酒吧。
2. 喝湯發出吸吮聲
日本人受吃麵習慣影響，喝湯時常發出吸麵條的聲音。歐洲人對進食雜音極為反感，甚至有外國使館索性不再對日客提供湯品。
3. 毛巾手帕鋪在膝上
有些日本人會將毛巾、布手帕當餐巾鋪在腿上，而西方人視毛巾為衛浴用品，在高級餐桌上，膝蓋唯一能擺放的只有專用餐巾。
4. 坐著伸手與人握手
握手是正式致意，必須起立正對對方。過去曾有日本首相在國際場合坐著轉頭與各國元首、甚至英國女王握手，遭外媒譏諷毫無外交常識。
專家直言，不少人誤將防範性的隔離當成尊榮服務。出國旅遊若未能理解在地文化與社交底線，不僅自曝其短，也容易在沾沾自喜中鬧出國際笑話。
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