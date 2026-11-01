「筷子」可招財帶來好運？命理師教正確旺財擺位　揭3個注意事項

許多人家中都會備有筷子用於吃飯，但其實筷子也有開運招財的風水妙用，特別是新筷子能夠招好運！命理專家詹惟中分享筷子的隱藏功能，形容筷子簡直就是「餐桌上的風水小精靈」。



詹惟中表示，筷子具有「靈動性」，可用紅線綁住筷子放在床頭，有招桃花的作用，若是吊掛在窗頭前，則象徵平安。又或是將筷子放在紅包袋、保險箱、收銀機，可以招來財氣。

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詹惟中提到，筷子2根1雙象徵「好事成雙」，跨年時千萬不要只拿1根，否則好運會像邊緣人一樣孤單。此外，筷子的「筷」字諧音「快」，蘊含「快快發財」、「快快脫單」、「快快下班」等寓意，相比之下，使用舊筷子則只能「慢慢來，比較快」。

詹惟中強調，千萬不要把筷子插在碗上，因為這個動作的關鍵在於標示「那是給好兄弟」，財神爺反而會被嚇跑。他建議，新的1年不妨拿1雙新筷子，在心中默念「筷筷發財、筷筷平安、筷筷找到停車位」，透過儀式感，讓氣場直接提升，幫助吸引好運來。

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