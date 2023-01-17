睡房風水｜4個旺財添好運的招財佈局　床頭放這物招貴人又聚財！

如何招財，是我們不會停歇的學習，除了求神、點發財燈，或者配戴招財物，其實我們的臥床也是佈置財運的重點！



現在就讓我們一起來看看，每天都要待上好幾小時的睡床，該如何成為招財的風水呢？

4大招財的睡房風水，躺平就能財源滾滾來~！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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床擺在臥室財位

我們的臥房是整個房子的財庫，若是能睡在財庫內的財位上，就是好上加好！一般來說，房間的財位是位在進門後斜45度的位置，若能將床位擺放在這裡就能聚財，可如果沒有辦法，也至少在這財位上要保持乾淨，擺放像是聚寶盆、水晶洞或保險箱等招財好物，也都能達到聚財的效果。

空氣保持流通

先「聚氣」就能「聚財」！室內氣的流通同時象徵著健康與財運，所以即使是冬天，也還是不要把窗戶緊閉。而睡床方面也建議要靠牆，比較好藏氣、納氣以外，也象徵有靠山，對於事業與財運也有所幫助。

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床底下不要有雜物

很多人時常把床底下當做丟雜物的地方，以為這樣就眼不見為淨，可事實上這樣會讓你的風水呈現漏財的狀態。所以千萬別把床底當做垃圾堆，若要收納東西就要使用收納箱，這樣也有聚財的功效，或者擺放保險箱、聚寶盆等物品，一樣有利於招財進寶。

床頭勿亂

若有床頭櫃的人，首先至少要保持乾淨整潔，若想要招財，可以擺放檯燈，像是為自己安置指路明燈，不僅聚財還能提升貴人運。另外貔貅、五帝錢等招財避邪的聖物，也都能為自己的運勢加分。

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