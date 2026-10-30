韓國「線上寺廟」遊戲爆紅！打工仔搶入跪拜聽經 網民：消業障

做社畜壓力山大可以點？韓國近日突然爆紅一款線上網頁遊戲《山寺》（sansatemple），主打讓玩家隨時線上禮佛消氣。這款遊戲不單在韓國SNS掀起熱潮，近日還在threads瘋傳。 開發者表示，創作靈感來自生活中的不便，有時想去寺廟走走卻提不起精神出門，因而打造這個線上寺廟，讓所有人也能隨心所欲地進來「拜一次佛、轉一輪念珠」。

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單日連線破10萬人！伺服器數度癱瘓

這款名為《山寺》（sansatemple）的網頁遊戲由韓國個人開發者metamong.dev設計。開發者透露，遊戲一推出便震撼全網，單日連線人數瞬間突破10萬大關！由於來線上禮佛的造訪人數太多，伺服器一度癱瘓hang機。

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根據韓媒《Money Today》報道，為了容納源源不絕的「修行者」，開發者將伺服器房間容量由最初每間20人，一路「擴建」至100人、1,200人，甚至高達1萬人！即使一大清早，光是「清緣堂」伺服器就有接近4,700名玩家同時在線，多個百人房間直接顯示爆滿。這股「線上參拜」熱潮亦快速蔓延至Threads等社交平台。

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免下載開網頁即玩！隨機分派「小沙彌」與詩意稱號

這隻遊戲不用下載或安裝 應用程式，只需使用手機或電腦打開網址（sansatemple.com）即可秒速入場。進入網站後，系統會自動為玩家生成一個身穿袈裟的Q版「小沙彌」（童子僧）分身，並隨機給你一個充滿詩意的韓文稱號，例如「悠閒的雲」、「淡淡的月光」或是「充滿情感的樹」。

遊戲大殿呈現開放式3D立體木造佛堂，正中央安放著金色大佛像，地上鋪滿參拜地墊，不怕「跪傷」膝頭，貼心又像真。最搞鬼的是背景還播放著空靈山林自然聲響與《般若心經》誦經聲。遊戲甚至加入「排隊進場」機制，小沙彌們必須在門外依序等候，才能一步步踏上階梯步入大殿參拜。

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跪拜、轉108顆念珠與聽經放空

遊戲操作也十分簡單，玩家無需打爆機，也沒有複雜的任務或升級系統，大家可以在佛堂內外自由走動或坐下。大殿內主要提供三大互動指令，包括雙手合掌參拜、低頭跪拜禮佛和使用道具「念珠」。畫面左側設有念珠計數器，玩家可以用手指一顆顆撥動木質念珠，目標完成108下。如果返工太攰不想進行任何操作，也可以簡單坐在墊上放空，齋聽佛樂也可以，十分chill。

玩家「零社交」設定 最啱社恐I人玩

雖然同時有很多「小沙彌」，但這隻遊戲設定彼此之間沒有文字與語音聊天功能！即使上百名小沙彌擠在同一間佛堂內，也完全無法溝通。 開發者表示，這個設定的目的，是幫玩家免去社交壓力。

有玩家表示自己返工途中為了平復心情而開game，亦有社恐玩家開心笑言「終於可以坐在佛堂最前排，又不用擔心要跟人交談」。網民紛紛笑稱：「韓國人火氣真的太大了，需要找地方消消氣」、「雖然平時不信教，但進去坐坐真的超療癒平靜」。