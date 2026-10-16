A2O LITE出道29小時破紀錄登頂！9名成員背景大揭秘　3人來自中國

相信不少人都留意到韓國新女團A2O LITE強勢出道的消息。這個由SM娛樂創辦人李秀滿打造的新女團，於2026年10月12日在南韓舉辦全球出道秀，並在10月13日推出首支數位單曲〈NEON〉。團體由9名10代成員組成，平均年齡僅15歲，出道後即以29小時之姿登上Melon TOP100第一位，成績驚人。《開罐》為大家整合了女團懶人包，讓大家一次過了解A2O 9位成員的背景與特色。



李秀滿推出新女團A2O LITE。（YouTube@A2O WORLD）

A2O LITE是誰？為什麼會掀起討論？

A2O LITE是A2O娛樂旗下的9人女子團體，由A2O娛樂的「Visionary Leader暨Key Producer」李秀滿親自領軍，李秀滿在2023年因SM經營權競爭失利後重新創辦A2O娛樂，他曾參與打造H.O.T.、寶兒、東方神起、少女時代、SHINee、EXO、Red Velvet及aespa等韓國代表性歌手。少女時代成員Sunny（李秀滿姪女）亦親自加盟擔任專屬培訓導師（Special Trainer）為新團護航，令不少粉絲驚呼A2O有早年二代人氣女團少女時代的影子。

74歲李秀滿曾一手創立「SM娛樂」並打造少女時代等傳奇天團。（網上圖片）

A2O LITE團名意思是什麼？

「A2O」是「Alpha To Omega」的縮寫，取自希臘字母的第一個與最後一個字母，代表由起點走到終點，同時蘊含循環、延續與完整的意思。至於「LITE」，則與光芒及輕盈的形象相連。官方在開設團體社群時，亦將A2O LITE形容為「即將成為K-pop全新光芒的女團」。此外，A2O旗下藝人共同擁有一個名為「A2O Cosmic Epic」的世界觀，故事以虛構星球「Soulite」為核心。未來成員除了以固定團體形式活動，亦可能按不同企劃組成小分隊、參與合作舞台或作個人發展。

（YouTube@M2）

A2O出道Threads即洗版式爆紅

A2O LITE於2026年10月12日在韓國舉辦全球出道秀，並於10月13日推出首支數位單曲〈NEON〉。團體由9名10代成員組成，平均年齡僅15歲，其中更有3名成員在2013年出生，年僅13歲。超年輕陣容迅速成為K-pop粉絲討論焦點，而出道曲〈NEON〉推出後僅花29小時便登頂Melon TOP100第一位。

出道29小時即登頂MELON TOP 100

A2O LITE成員介紹：平均年齡僅15歲

A2O LITE由9名多國籍成員組成，集結3名韓國成員、3名中國成員、1名日本成員、1名泰國成員，以及1名擁有日本、美國背景的成員，其中有2名成員掀起不少討論，13歲的門面擔當「OA」，其清冷氣質被指完美神似前少女時代成員Jessica！而另一位同齡成員「AIJING（盛艾敬）」亦相當亮眼，超濃星味以及精湛舞蹈，讓人秒速聯想到天后BoA的模樣，令人一眼驚艷。

Mnet Kpop YouTube截圖

1. OA（Oa Angel）

國籍：美國 / 日本（雙重國籍）

出生年份：2013 年

隊內定位：門面擔當、副唱擔當（因神似 Jessica 備受討論）

門面擔當「OA」顏值清冷撞臉少女時代Jessica。（YouTube@M2）

2. AIJING（盛艾敬）

國籍：中國 🇨🇳 出生年份：2013 年

隊內定位：主舞、忙內

AIJING被指神似天后BoA出道時的模樣。（YouTube@M2）

3. YOUNG

國籍：韓國 🇰🇷

出生年份：2008 年

隊內定位：隊長、主唱擔當

YOUNG為A2O LITE的隊長（網上圖片）

4 HIMEKI

國籍：日本

出生年份：2009 年

隊內定位：副唱擔當

日本成員HIMEKI內擔任副唱（網上圖片）

5.VORA

國籍：韓國

出生年份：2010 年

隊內定位：領舞擔當

（網上圖片）

6.XILI（梁淅瀝）

國籍：中國

出生年份：2010 年

隊內定位：領舞、副唱擔當

中國成員XILI（網上圖片）

7.RADA

國籍：泰國

出生年份：2011 年

隊內定位：主唱擔當

泰國成員RADA（網上圖片）

8.MERCI（馬西桐）

國籍：中國

出生年份：2011 年

隊內定位：副唱

中國成員MERCI（網上圖片）

9. AYUNE

國籍：韓國

出生年份：2013 年

隊內定位：副唱、形象擔當

韓國成員AYUNE（網上圖片）

出道曲〈NEON〉由金牌製作人俞永鎮操刀

除了成員外型非常亮眼之外，A2O LITE的出道曲〈NEON〉由金牌製作人俞永鎮親自操刀，俞永鎮曾長期與李秀滿合作，過去打造過H.O.T.〈戰士的後代〉、Super Junior〈Sorry, Sorry〉、EXO〈MAMA〉及aespa〈Next Level〉等經典歌曲，A2O LITE女團的未來發展。

中國成員盛艾敬被爆 父母拖欠345萬人民幣工資

然而人紅是非多，隨著團體迅速走紅，全團未成年、3位成員僅13歲的「超低齡化」現象在韓網惹議；而獲封「小寶兒」的13歲中國成員盛艾敬（AIJING），更被內地網民起底其父母經營的企業，涉嫌拖欠員工薪資高達345萬人民幣並遭法院強制執行。盛艾敬母張靜隨後在微博公開道歉，承認公司因營運惡化產生債務，承諾負責到底，並懇求外界切勿牽連女兒。