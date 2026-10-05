韓國博物館文物Cosplay比賽太搞笑　22歲大學生演「一條魚」奪冠

文物：活了，又好像沒完全活。韓國辦了個文物cos大賽，真是離譜又還原！



就在前幾天，韓國國立中央博物館（National Museum of Korea）辦了一場「文物變裝」，趣味程度直接拉滿！參賽者從博物館收藏的文物中尋找目標，然後自製服裝道具，從頭到腳1:1復刻。把自己活生生「變成」文物本人。

韓國博物館舉辦的文物cos比賽。（threads@kq_ateez_sandy_qz）

更多韓國博物館文物Cosplay比賽參賽選手相片：

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有人扮敲鐘的木槌、有人扮金璽、有人扮銅器……甚至還有人乾脆整個躺在地上，變成一隻會打挺的「白瓷魚形硯滴」。

而且還不是單純的換裝擺拍！每位參賽者都要提前設計劇情、編排表演，用肢體動作生動還原文物的形態和獨特神韻。這不妥妥的新版《超級變變變》嗎！

今年大賽275支隊伍、643人參加，最後只有25支殺進決賽！而大獎得主就是那隻會鯉魚打挺的「硯滴」！

模仿者是一位22歲的大學生。一身白色連體衣，把頭、臉、以及四肢全部塗成藍色，軀幹部分畫上魚鱗。然後仰面躺下，把手臂當作魚鰭，抬起雙腿，用腳擺出魚尾撲騰的姿勢。就開啟了一連串靈活翻滾、甩尾、彈跳的表演！評委給出的奪冠理由是：別人都在還原「文物的樣子」，只有她演活了文物的精氣神～

韓國博物館文物cos比賽的冠軍選手是一條魚。（IG@fresh_fish8）

不過說實話，拋開神韻看外形，不少作品都算是高度還原了！

比如「倚坐造型佛像」。選手用環形補光燈打造佛像背後的光環，全程靠雙腳控制底座緩慢自轉。完美復刻了一腿疊膝、手指輕觸臉頰、閉目沉思的經典禪意姿態。還有人用燒烤店排氣罩和大紙箱噴金漆製作了一枚巨大的「金璽」。甚至還有「紋香爐」、「雙獅石燈」、「金銅大香爐」、「佛塔」這些難度較高的模仿，也是手藝和腦洞雙雙在線。

據說決賽當天有3000多名觀眾圍觀，就是為了看一群人一本正經地「演」文物！最有意思的是各位參與者賽後感言：在學習如何裝扮成文物的過程中，沒有壓力，甚至有一絲放鬆和解壓？不得不說，人類五花八門的腦洞、鬆弛的精神狀態，真的是AI替代不了的！

那麼，你覺得那個「鯉魚打挺式」奪冠，值不值第一名呢？

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