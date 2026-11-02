濱崎真緒疑遭落藥｜18歲下海作品逾2千部 自曝辛酸曾被灌10公升水

近日前日本女優、現轉型為DJ的濱崎真緒（藝名：DJ Mao），在尖沙咀夜場工作期間疑遭落藥送院，體內更驗出對「Happy水」、搖頭丸等4種毒品呈陽性反應，事件一度令她需轉入深切治療部（ICU）留醫，引起港日兩地高度關注。



濱崎真緒是少有留港發展的女優。她早於18歲被星探發掘入行，曾瞞家人拍片，2024年引退。及後取得香港居民身份證，成為「新香港人」，在《晚吹——怨女俱樂部》中受訪，更親自揭開過往不為人知的辛酸經歷。



IG@maohamasaki_official

1. 18歲被星探發掘入行 曾瞞家人拍片「媽媽得知後反應超洋蔥」

濱崎真緒於1993年10月20日在日本千葉縣出身，身高165公分。她曾透露自己在小學四年級便進入發育期，當時因身材較同儕明顯豐滿，一度感到自卑。在進入成人影視界之前，她曾在製作腐皮壽司（豆皮壽司）的食品工廠打工。

直到2012年（18歲時），濱崎真緒經星探發掘正式出道拍片。剛入行時，她不敢讓家人知道自己的職業，自嘲像個「地下工作者」。直至2014年秘密被家人發現，媽媽得知真相後雖然非常震驚，但最終選擇包容並對她說：「只要你開心，媽媽都支持」。

在長達13年的成人片生涯中，濱崎真緒參演作品超過2000部，於2016年曾獲「成人放送大賞」女演員獎提名，穩居業界一線女優之列。

2. 2024年拋震撼彈引退 電視節目大爆暗黑內幕

2024年8月，濱崎真緒在台北國際成人展（TRE）上，突拋出震撼彈宣布引退，正式告別13年的女優生涯，將重心全面轉向DJ事業。引退後，她在香港電視節目《晚吹——怨女俱樂部》中受訪，親自揭開過往不為人知的辛酸經歷。

在節目中她表示，曾經為了配合拍攝需求，被要求大量飲水，最誇張時一日喝下高達10公升的水。有次在戶外拍攝時，她因劇情需要被獨自綁在樹上，期間突然發生地震，劇組工作人員竟自行疏散逃跑，將她獨自遺留在樹上長達十多分鐘。

而促使她下定決心引退，是2024年赴台參展前夕，經紀公司填錯了她的機票姓名，且經理人臨時放飛機沒有派人協助，最終要她自費更正機票姓名才趕上飛機。

3. 轉戰DJ移居香港變「新香港人」 身份證爆笑5字名

早在2018年，濱崎真緒便開始以藝名「DJ Mao」發展DJ事業，曾獲外國網站評選為「世界最性感DJ」第11名。引退後，她將事業重心全面轉移至香港。初期她因工作簽證關係，需要每3至4天經深圳出入境更新簽證，為了方便往返而在元朗租屋，成為元朗街坊。直到2026年5月11日，她正式領取香港居民身份證，正式成為「新香港人」，她在領取香港身份證後於社交平台曬出喜悅，面對網民對遮蓋名字的猜測，幽默回應自己叫「進擊的海膽」。

4. 留港後積極學習廣東話 茶餐廳叫侍應「靚仔」換來白飯

濱崎真緒留港後積極學習廣東話，有次在茶餐廳用餐時，想以「靚仔」稱呼男侍應，豈料因不懂茶記術語（茶餐廳術語中「靚仔」代表白飯），結果侍應直接端給她一碗白飯，成為一時笑話。

在過去的訪問中，她被問到為何不長留台灣發展時，她坦承香港酬勞較高且地理位置方便飛往各地演出，更直言台灣店家開出的酬勞是亞洲最低。雖然言論一度引起議論，但她隨後幽默回應自己是「食錯誠實豆沙包」，並強調自己依然非常喜歡台灣夜市。

5. 參與拍攝HOY TV處境喜劇《你的保安 李寶安》全程挑戰廣東話

除了做DJ，她也曾獲邀上ViuTV節目《戀講嘢》分享情史，近日更參演HOY TV處境喜劇《你的保安 李寶安》，全程挑戰廣東話演出，向蝦頭（楊詩敏）請教廣東話時，更不小心把「好人」講成了「好淫」。

FB@HOYTV

6. 萬聖節尖沙咀打碟疑遭落藥送ICU 體內驗出4毒品出院即發「禁毒宣言」

2026年10月31日萬聖節晚上，濱崎真緒在灣仔完成DJ打碟表演後，應客人邀約轉場至尖沙咀一處私竇繼續消遣。期間她因玩遊戲落敗而飲下橙汁味雞尾酒，當時雖發現杯底有混濁沉澱物，但誤以為是橙汁果肉而沒有提防。

不料表演開始約40分鐘後，她突然感覺身體僵硬、全身無法動彈並失去意識，隨後出現抽搐情況。經理人驚覺不對勁連忙報警，她被送往伊利沙伯醫院深切治療部（ICU）搶救。醫院藥檢結果顯示，其體內對可卡因、搖頭丸、「五仔」及「Happy水」等4種毒品呈陽性反應。

事件震撼港日兩地，日本《共同社》、《日刊體育》等媒體廣泛報道，不少日本網民憤怒痛斥下藥者行徑無異於「謀殺未遂」。

7. 「X」發表日文長文還原過程 盡自己所能宣揚禁毒資訊

經過治療後，濱崎真緒於11月2日清醒順利出院，並在經理人陪同下往警署錄口供。隨後她在社交平台「X」發表日文長文還原過程，直言這是她人生中第一次接觸毒品，切身體會到毒品的恐怖與痛苦。她特別叮囑大家在夜場要時刻保管好自己的飲品，並表明今後會盡自己所能宣揚禁毒資訊，防止再有下一位受害者。

事件發生後，有傳媒指她早已結婚，並因而取得香港身份證，報道指她一直對外稱呼為「經理人」的男士，真實身份是她的香港籍老公。不過《01娛樂》向經理人查詢，他否認並回應：「X噏唔使本。」