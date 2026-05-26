浜崎真緒月薪HK$40,000請小編　2大奇葩入職要求！附職系薪酬統計

不少藝人都會招聘人手經營社交媒體帳號，近年留在香港發展的前日本AV女優浜綺真緒，日前在其Threads公開招募小編，月薪達80萬日圓兼且可以「全遙距工作」，不過工作內容卻惹來爭議！

threads截圖

前AV女優浜崎真緒自2024年宣布引退後轉行做DJ，近年更移居香港，不時在社交平台分享在香港生活的大小事，又去元朗街市買餸又上酒樓飲茶，相當貼地。她也經常在網上以中文與網民交流，近日她在Threads發帖，宣布招募專屬小編代為管理帳號，月薪更高達80萬日圓，即約4萬港元月薪！

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IG@maohamasaki_official

根據帖文所述，這個職位沒有地域限制，不論人在香港，澳門，台灣，馬來西亞或新加坡，只要懂中文，英文，日語就可以應徵，而且平日「遙距工作」，負責Threads帳號日常營運與內容發布，以及即時回覆留言與私訊，維持高互動與活躍度。

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奇葩入職要求惹議

不過除了識中英日語之外，浜崎真緒還列了其他奇葩的入職要求。除了要有良好內容判斷能力之外，還須具備帶攻擊性「搶口」能力， 喜歡製造公關災難！ 但同時又要避免涉及具攻擊性的政治話題，以及避免觸及公開討論AV產業所有內容。

這則招聘帖文發布後，隨即在網上引起極大爭議。不少網民對優厚薪酬感到驚訝，但也有人認為這份工的壓力應該不少。對於特殊「搶口」要求，有網民笑指很切合香港網民的發言風格，「講到搶口香港人真係數一數二」。不過，有網民則認請小編代明星經營私人社交帳號的做法會失真，因為回覆留言「都唔係本人」，變相失去粉絲與藝人交流的意義。

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月薪港幤4萬元做小編又是否好高人工呢?根據Jobsdb 2026年的統計數字，「小編」基本上是Digital Marketing的範疇，最低級的Social Media Editor (社群編輯)：平均月薪為 HK$18,000 - HK$19,000，主要工作為純文字撰寫、基礎排版、發文及回覆留言。

第二級是Social Media Executive (社群執行/主任)：平均月薪為 HK$18,000 - HK$22,000。除了基本發文，通常需要兼顧簡單的圖片設計、影片剪輯或活動執行，大部分社交平台小編都是屬於這個類別。

此外，Digital Marketing還有Social Media Specialist (社群專家/專員)職位，平均月薪為 HK$22,000 - HK$30,000。此職位通常要求具備廣告投放（Ads）、數據分析、制訂內容策略及追蹤 ROI 的能力。而Social Media Manager則屬於管理層面：負責跨部門協調、大方向品牌策略及預算控管，平均月薪為 HK$30,000 - HK$40,000以上。

而政府各個部門都會不定期招聘「小編」，人工當然較高。例如天文台早前招聘社交媒體主任(小編)，人工就高達37K，不過需要管理多個社交平台以及要有大公司的相關工作經驗等。