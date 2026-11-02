濱崎真緒夜場疑遭落藥 《共同社》等日媒廣泛報道　日本網民震怒

前日本知名AV女優、近年轉型DJ的濱崎真緒（藝名：DJ Mao），兩年前在AV界引退後，今年4月透過專才計劃取得香港身份證，以「新香港人」身分穿梭港日兩地發展打碟DJ與演藝事業。怎料她在11月1日凌晨於尖沙咀夜店工作期間疑遭人落藥，事後身體劇烈抽搐更出現幻覺，送院搶救後驗出體內對「Happy水」、搖頭丸等4種毒品成分呈陽性反應，一度需轉入深切治療部（ICU）留醫。事件不但令港人震驚，日本傳媒也廣泛報道事件，在日本社交平台迅速掀起熱議。



日本知名前女優濱崎真緒萬聖節（10月31日）在夜場工作期間，疑慘遭人「落藥」，送院後被驗出其體內對4種藥物呈陽性反應，須入深切治療部（ICU）留院。（facebook專頁「濱崎真緒」圖片）

轉場私竇打碟 罰酒中招昏迷抽搐入ICU

11月1日凌晨，濱崎真緒突然在Threads發文：「工作中給人下藥了」。其經理人隨後透露，濱崎當晚在尖沙咀夜場完成打碟工作後，一名現場大客邀請她到「私竇」繼續表演。經理人起初曾果斷拒絕，表示「我哋不嬲唔做私竇」，但對方不斷游說，更搬出「我哋會睇住佢」、「交個朋友」等說話，兩人最終一時心軟答應。

11月1日凌晨，濱崎真緒突然在Threads發文：「工作中給人下藥了」。（Threads@maohamasaki_official）

到達該私竇後眾人玩懲罰遊戲，濱崎真緒因輸了遊戲被罰飲酒。經理人原以為杯中飲品只是普通雞尾酒，濱崎真緒飲下涉事飲品後，如常上台繼續打碟，完成表演後即不支暈倒，更開始抽筋「郁唔到」。濱崎被緊急送院搶救，經化驗後其體內對四種毒品呈陽性反應，分別是可卡因、搖頭丸、「五仔」及「Happy水」呈陽性反應，隨即轉入ICU留醫觀察。

濱崎真緒疑遭落藥入ICU驗出毒品。（FB@浜崎真緒）

濱崎真緒的社交平台表示「工作中給人下藥了」，同時上載坐在輪椅和登上救護車的照片。（濱崎真緒Facebook圖片）

直到同日傍晚，濱崎再度更新社交平台報平安，表示自己已恢復清醒，但醫生建議留院觀察。她為事件引起各方擔心致歉，並特別幫店家澄清，指事件與尖沙咀夜店負責人無關，經理人當時只是情急護人才責罵對方；目前全案已交由香港警方接手調查，濱崎真緒亦表示不會再就細節作任何回應。

濱崎再度更新社交平台報平安，表示自己已恢復清醒，並不會再就細節作任何回應。（Threads@maohamasaki_official）

日本網民震怒：根本是謀殺未遂

不少日媒包括《共同社》、《日刊體育》 、《文春on line》、《FNN NEWS》、《時事通訊社》等均廣泛報道事件，引來不少日本網民熱議。不少日本網民對於夜場公然落藥的行徑表示憤怒，直言「這根本已經是謀殺未遂了吧」，痛斥下藥之徒心狠手辣，「太畜生了吧，把犯案的人找出來判死刑啦」。許多粉絲亦非常擔心濱崎的身體狀況，紛紛留言集氣：「還活著真是太好了...」、「身體還好嗎…希望能不要留下後遺症…要幸福地生活下去啊…」、「明明是那麼好的女孩子，為什麼會遇到這種事…」。

怒轟經理人失職 提醒防範意識不能少

亦有不少網民認為無論在日本還是海外，去夜店都必須時刻提高戒心，「下藥的人佔8成責任是極為理所當然的前提，但感覺這個女人也缺乏危機管理能力，有點自作自受」、「客人給的飲料就算在日本都很危險了，為什麼要喝……？在談誰對誰錯之前，自己不做好自衛的話受害的就是自己」。不少日本網民亦狠批隨行經理人的危機意識嚴重不足：「經紀人被客人說服幾句就接下工作才是最糟糕的。保護藝人不是你的工作嗎？」

也有網民提醒，夜場本身就是灰色地帶，防範意識絕對不能鬆懈，「在日本離座時如果有放著飲料也要小心。特別是女孩子」、「不是海外的夜店很underground，而是夜店本身就是地下場所」，提醒大家「只要離座過一次就絕不再喝那杯飲料」、「不拿別人給的飲料」。

刻薄留言歸咎女優背景

留言區內亦有不少刻薄的聲音，甚至有人將事件歸咎於她的前AV女優身份，冷嘲熱諷「不用可憐她，都是她自己的選擇」，更有網民留言表示：「洗心革面以全新的自己進行活動，從絲襪破損的程度來看就算被侵犯了也不奇怪，就算自己不這麼認為，也深刻覺得這就是會被那樣看待的職業」、「這就是所謂過慣和平日子不知危險的『和平痴呆（平和ボケ）』日本人嗎」。不過亦有網民出言直斥無論以前做甚麼職業，都不能合理化下藥惡行，一味苛責受害者只是本末倒置的行為。