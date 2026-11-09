屬羊、猴、雞蘇民峰2027羊年運程｜屬羊運勢墊底、屬猴有易破財

2027丁未羊年運程搶先睇！著名堪輿學家蘇民峰近日在其YouTube頻道「峰回運轉」預測來年十二生肖運勢。今集《開罐》 率先同大家睇「羊、猴、雞」三個生肖。想知邊個生肖奪得運勢冠軍？邊個生肖犯太歲？即睇蘇師傅點分析！

YouTube頻道「峰回運轉」截圖

屬羊2027運程｜犯太歲運勢墊底！秋冬出生逆襲

2027年屬羊的你正值「犯太歲」，各樣事件都有阻礙。

財運：排第12

桃花運：排第12



屬羊事業及財運2027

屬羊嘅朋友注意！2027年正值「犯太歲」，整體運氣同桃花運雙雙跌至榜尾。今年一粒吉星都無，只可以靠自己，要事事親力親為。

春夏天出世的屬羊人士（生於西曆驚蟄3月6日後8月8日立秋前）：行衰運再加上犯太歲，可謂「衰上加衰」，今年萬事宜守不宜攻。

秋冬出世的屬羊人士（生於西曆8月8日立秋後3月6日驚蟄前）：因得益於2027大火年加持，仍屬於你的運氣年！即使犯太歲，運勢依然可以「睇高一線」，各樣事情應把握機會。

屬羊感情2027

犯太歲代表感情易面臨劇烈變動，如結婚、懷孕或分手。單身者反而有利，因為單身已經走無可走，只會開始一段感情。今年唔係桃花年，就把握桃花月，尤其農曆1月及7月，容易打破單身僵局。

屬羊健康2027

有「劍鋒」、「伏屍」等見血凶星，易受金屬所傷見血。開車要格外留神，尤其農曆6、12月，可以洗牙捐血化解。屬羊朋友腸胃特別易出問題，同樣農曆3、6、9、12月要特別留意，切忌食太多生冷食物！

屬猴2027運程｜紅鸞星動易脫單 警惕勿借錢擔保

財運：排第2

桃花運：排第1



屬猴事業及財運2027

今年是財運年，做生意或收入不穩定者，今年財運大幅睇高一線。打工仔亦有機會獲得意外之財，可能中彩票之類。今年有「太陽」吉星入主，代表有男貴人大力相助。即使生於3月6日至8月8日運氣麻麻，但由於是桃花年，對人緣好，間接對事業有幫助，有貴人扶助也幫助不少。

不過蘇師傅特別提醒，今年凶星有「劫煞」，因朋友而破財，切記「借錢與擔保」兩大禁忌！借錢隨時冇得還，擔保更加極易搞到自己「上身」；另外凶星「孤神」易令人心情孤獨，記得多約朋友出街聚會解悶。「天空」代表計劃易成空，今年是火運最後一年，

春夏天出世的屬猴人士（生於西曆驚蟄3月6日後8月8日立秋前）：守至今年年底，2028年起運勢開始好轉。今年也會因為是桃花年而看高一線。

秋冬出世的屬猴人士（生於西曆8月8日立秋後3月6日驚蟄前）：就要積極進取，不要猶豫。

屬猴感情2027

今年紅鸞桃花年，迎來重磅吉星「紅鸞」加持！未婚者紅鸞星動極易談婚論嫁，單身者極易脫單，已婚者亦能轉化為極佳的人緣與貴人運。

屬雞2027運程｜辛苦得財年！無沖無合靠自己

事業運及財運：排第2

桃花運：排第9



屬雞事業財運2027

今年屬於「辛苦個人得財年」，主要因為今年「無沖、無合、無桃花星」，缺乏外在助力，要多勞多得！對於做生意或收入不穩定（如Freelancer、按佣取酬）的人士最為有利。打工仔若從事副業或小買賣，亦會有意外小收穫。

秋冬出世的屬雞人士（生於西曆8月8日立秋後3月6日驚蟄前）：財運睇高一線；

春夏天出世屬雞人士（生於西曆驚蟄3月6日後8月8日立秋前）：就不要寄予厚望，2028至2033年將迎來金水大運，對春夏天出生非常有利。

屬雞感情2027

雖然缺乏外在桃花星，但單身人士如果想盡快脫單，記得緊貼農曆5月與11月這兩個桃花月，多參加社交活動！