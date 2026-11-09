黃仁勳出軌｜17歲學霸追妻！起底4大浪漫事蹟　著黑皮褸全靠太太

全球AI晶片龍頭英偉達（Nvidia）創辦人黃仁勳近日爆出婚外情風波，昨日（8日）親自向內部員工發信承認出軌，消息震撼政壇及科技界。多年來，他除了AI教父的光環以及一身招牌黑皮褸，最為人津津樂道的莫過於他與太太Lori Huang相知相守超過40年，更被視為商界首屈一指的模範愛妻號。然而，這段被大眾奉為童話的神仙婚姻，近日卻因捲入桃色醜聞急轉直下，昔日好男人形象在一夜之間幻滅。



全球AI晶片龍頭英偉達（Nvidia）創辦人黃仁勳近日爆出婚外情風波，昨日（8日）親自向內部員工發信承認與黃樂（左）有婚外情。（NetThunder/LinkedIn）

婚外情醜聞傳出後，黃仁勳於2026年11月8日向全體員工發出內部公開信，親口承認自己「對妻子不忠」，並向太太Lori與家人公開致歉，坦承傷害了家人且無可推卸責任。與此同時，外媒披露黃仁勳捲入與新加坡公司Megaspeed前高層黃樂（Alice Huang）的親密關係，女方更被美方情報單位懷疑涉及間諜身分，令英偉達董事會隨即啟動獨立調查，美國國會亦要求舉行閉門簡報；黃仁勳長女黃敏珊（Madison Huang）更因「家庭原因」突發取消原定訪韓行程。

全球AI晶片龍頭英偉達（Nvidia）創辦人黃仁勳近日爆出婚外情風波，昨日（8日）親自向內部員工發信承認與黃樂（右）有婚外情。（網絡圖片）

事件之所以令不少網民大跌眼鏡，全因黃仁勳一直被外界視為科技界罕見的「愛妻號」，畢竟在誘惑不斷的頂流富豪圈中，一生只談過一次戀愛、由17歲初戀攜手走到白頭的故事極其罕見。隨著婚外情醜聞發酵，不少網民翻出他過往高調放閃的浪漫事蹟，由當年大學實驗室開始的超狂學霸追妻術，到身上穿足幾十年的招牌黑皮褸，背後原來全由愛妻一手打點！

1984年，20歲的黃仁勳在俄勒岡州立大學獲得電氣工程學士學位，比別人提前2年畢業。圖為黃仁勳和後來成為他妻子的Lori Mills在大學畢業典禮上。（Nvidia官網）

浪漫事蹟一：17歲實驗室初遇 靠「一起做功課」追到學姐

黃仁勳與太太洛麗的愛情起點，始於1980年俄勒岡州立大學（OSU）電機工程系的一堂基礎實驗課。在當年女性甚少報讀工程學科的年代，Lori是全校250名工程系學生中，僅有的3位女生之一。黃仁勳當年天資聰穎跳級升學，16歲便考入大學，17歲在實驗室初遇19歲的學姐Lori。

面對懸殊的男女比例與激烈競爭，當時體重只有128磅、外表像個中學生的黃仁勳，展現出驚人的「理工男戀愛戰略」。他曾靦腆回憶這段往事：「當時我是班上年紀最小的，我根本不敢讓她知道我比她年紀小。」

為了在200多名競爭對手中脫穎而出，個性內向的他使出了專屬於學霸的「終極殺手鐧」。他先設法將自己與Lori分在同一組，成功把對手縮減至小組內的其餘兩人，接著直接走上前，拋出了一句堪稱經典的理工男搭訕台詞：「妳想看我的作業嗎？」

他更許下承諾：「只要妳每個星期日跟我一起做功課，我保證妳所有科目都能拿到A！」為了讓每週的讀書會順理成章變成一整天的約會，黃仁勳甚至在星期六就偷偷把所有功課做完，好讓自己在星期日對答案時，能夠展現出「天才學霸」的姿態。這段從每週日寫作業開始的浪漫戀情，成為他人生唯一談過的一段戀愛。

浪漫事蹟二：20歲許諾「30歲做CEO」 攜手走過40年創業風雨

兩人的戀情經歷了長達6個月的猛烈追求與5年愛情長跑。黃仁勳透露，在20歲那年，為了給Lori足夠的安全感，他許下了一個近乎天方夜譚的承諾：「我30歲時一定要當上CEO！」他笑言當時自己根本不知道做CEO是怎麼一回事，但洛麗卻選擇無條件相信他。

黃仁勳20歲那年，為了給Lori足夠的安全感，他許下了一個近乎天方夜譚的承諾：「我30歲時一定要當上CEO！」（Reuters）

1984年兩人正式步入婚姻殿堂。1993年，剛好年滿30歲的黃仁勳與合夥人在一間連鎖家庭餐廳內創立了英偉達（Nvidia）並出任執行長，恰巧兌現了十年前對愛妻的諾言。

創業初期面對極大市場風險，曾經出現資金僅夠維持約半年的局面。此時作為工程師的洛麗選擇辭去工作全力打理家庭、照顧兩名年幼子女，讓黃仁勳無後顧之憂全力衝刺事業。身為全球富豪的另一半，洛麗多年來作風低調，鮮少接受專訪或公開發表言論；每逢黃仁勳出席全球科技盛會，洛麗總是默默相伴在側，或在台下帶著笑容注視丈夫。黃仁勳亦多次在訪談中深情致謝：「她一直相信我，這是我人生收到最好的禮物。」

身為全球富豪的另一半，洛麗多年來作風低調，鮮少接受專訪或公開發表言論；每逢黃仁勳出席全球科技盛會，洛麗總是默默相伴在側。（Reuters）

浪漫事蹟三：黑皮褸造型由太太一手包辦：17歲後從未自己買過衫

黃仁勳在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）專訪時，曾親自拆解「每日都著黑皮褸」的原因。他坦言，黑色代表「無選擇」，每天穿著觸感和剪裁相近的衣服感覺非常舒服，這樣做可以省下每天為穿搭做決定的時間，將所有精力與決策力集中在最重要的事情上。當被問到到底擁有多少件黑皮褸時，黃仁勳笑稱自己從未認真數過，估計大約有30至40件，而且絕大多數都是由太太親自挑選購買。

早前他在南韓綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》中，亦曾爆料夫妻間的穿搭秘密。他透露自從17歲遇見洛麗之後，自己就再也沒有踏入商場為自己買過一件衣服。這套深入人心的皮褸造型，完全是由Lori與女兒一手打點。

過去在台灣一次商業活動中，遠東集團董事長徐旭東曾開玩笑說他的皮褸有點舊，主動提出要替他訂製一套新西裝，黃仁勳當場幽默婉拒，笑稱衣服都是老婆挑選的，想換造型必須先過太太那一關。

黃仁勳透露衣櫃中的黑皮褸大約有30至40件，而且絕大多數都是由太太親自挑選購買。（Reuters）

浪漫事蹟四：昔日520公開放閃 道歉信今成最諷刺對比

婚外情輿論持續發酵，黃仁勳昔日公開放閃的畫面也被不少網民提起。去年5月20日（諧音「520我愛你」），黃仁勳出席台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI）為鴻海董事長劉揚偉站台時，被對方突襲提問想對背後的女人說些什麼，他完全沒有避忌，大方笑答：「我每天都對她說同樣的話，I love you, honey!」

英偉達CEO黃仁勳與家人合影，左起：女兒黃敏珊，左二：妻子Lori Mills，右：兒子黃勝斌。（getty）

據彭博及Axios披露的黃仁勳11月8日的致員工信中提到：「這一生，家人始終給予我愛與支持。他們值得我以誠實和忠誠相待。然而，我卻讓他們失望，也破壞了我們共同建立的生活。對於自己的所作所為，以及我造成的傷害，我承擔全部責任……我知道，一句道歉無法抹去我所做的一切。我希望我們的家庭能夠療癒傷痛，也希望隨著時間過去，我能重新贏回你們對我的信任。」

昔日的深情告白言猶在耳，這段相伴超過40年的初戀故事，一度被視為模範夫妻的典範。然而隨著黃仁勳親口承認出軌，昔日的美好承諾終究成為過去。