黃仁勳出軌認偷食！私家偵探揭男人出軌7大徵兆：這反應秒穿崩

【黃仁勳出軌】人工智能（AI）晶片龍頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）被指與一名懷疑是中國間諜的女商人黃樂（又名Le Huang和Alice Huang）關係密切後，彭博及Axios等網站11月8日披露黃仁勳向英偉達員工的內部電郵，他在信中承認出軌，並向妻子、家人及員工致歉，事件引起國際社會關注，好男人愛妻形象瞬間崩壞。

男人偷食真的無跡可尋？台灣三方徵信社就曾於網站上教路，若男人突然出現7大行為異動，就絕對要留意。

2024年6月，英偉達行政總裁黃仁勳（中間戴眼鏡男子）與新加坡公司Megaspeed高層黃樂（Alice Huang，中間穿粉紅色裙女子）在台北參加聚會。（網絡圖片）

根據Financial Times 報導，黃仁勳在向全體員工發出的致歉信中坦承「對妻子不忠，深深傷害了家人」，並強調自身毫無藉口且會承擔全責。面對外界關注其交往對象為新加坡公司Megaspeed高層黃樂（Alice Huang），英偉達董事會隨即成立由獨立董事組成的專案小組，並聘請外部獨立法律顧問展開全面調查。董事會特別在聲明中指出，目前並無任何跡象顯示英偉達核心商業機密或國家安全受到侵害，並重申對黃仁勳領導團隊的信心；中國外交部對相關指控則批評為無端抹黑。這場風波震全球，而黃仁勳一直給人的愛妻形象也瞬間崩壞。

偷食真的可以神不知鬼不覺？到底從哪些蛛絲馬跡看到對方已經出軌？台灣三方徵信社就曾於網站上教路，日常生活中當我們發現對方行為舉止突然出現以下7大行為，絕對不可以掉以輕心，因為很可能對方已經偷偷背著你有「第三者」！

👇👇👇男人出軌7大徵兆👇👇👇

1. 感情冷淡，與你漸行漸遠

夫妻之間的互動突然減少，不論你說甚麼話題他都表現超級冷淡，甚至連平日的對話都極少，甜蜜互動更加全無，這種突然情感上的斷層，往往都是出軌的前兆之一。

2. 手機變得神秘，社交軟件高度保密

當對方開始異常地保護自己的手機，忽然更改密碼，改用指紋或人臉識別、關閉訊息通知，不論去廁所還是睡覺都機不離身，那麼很有可能是他怕你發現他的「秘密」，他正在隱瞞某些訊息內容。

3. 生活作息突變，頻繁外出

若果你的伴侶突然常常跟你說他要「加班」、「應酬」、「朋友聚會」等等，而且回家的時間越來越晚，當你問起他有關行程的時候，他又回答得吞吞吐吐，模糊不清，那很有可能他是在掩飾和出軌對象見面的時間。

黃仁勳承認跟新加坡公司Megaspeed高層黃樂（Alice Huang）交往. ( 網上圖片)

4. 對家庭不再關心，與孩子關係疏離

過去會和你一起分擔家務、關心你和小朋友，但漸漸變得冷漠，甚至開始對屋企大小事務漠不關心，忽視你的需求，將注意力轉向外界或是一些新認識的朋友或活動時，這都是出軌的明顯徵兆！因當男人重心逐漸轉移，這可能意味著他在外面有了新的精神寄託。

5. 當你質疑和對話時，他的反應過度激烈！

這是最明顯的出軌跡象！當你試探性詢問他最近的行蹤，或是隨口提到某個可疑的朋友，而他不僅沒有向你作出正面解釋，反而突然無比激動作出防衛，甚至生氣大罵反駁，那很有可能是他「心有鬼」!這是他擔心自己偷食被發現而產生的防禦反應。若出現這種情況，一定要立刻提高警惕！

外媒披露，黃仁勳向英偉達員工的內部電郵中，承認出軌，並向妻子、家人及員工致歉。(Reuters)

6. 出現不明花費與異常的財務流向

信用卡帳單突然出現不熟悉的餐廳、酒店或奢侈品消費，又或者出現無合理解釋的大量現金提領，藉此避開查帳。 這些開支通常會與晚歸、行程空白的時間點重疊。

7. 開始建立「你完全無法參與」的新社交圈

以往會共同參與的聚會或假日活動，開始改口「我自己去就好」、「你唔使去」。 出現伴侶完全不認識的固定新朋友、固定活動或未知的行程空白。其實去到這一步已很嚴重了。