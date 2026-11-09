黃仁勳出軌｜專家揭13大渣男面相　魚尾紋穿夫妻宮注定有外遇？

人工智能（AI）晶片龍頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）被指與一名懷疑是中國間諜的女商人黃樂（又名Le Huang和Alice Huang）關係密切後，彭博及Axios等網站11月8日披露黃仁勳向英偉達員工的內部電郵，他在信中承認出軌，並向妻子、家人及員工致歉。

這宗震撼醜聞，再次提醒大家人不可貌相。即使平日給人專注事業、值得信賴的正面形象，私底下亦可能難抵誘惑。其實從面相中我們可以看出究竟對方是不是一個花心男，若身邊人出現以下幾大特徵，大家不妨加倍留神！



2024年6月，英偉達行政總裁黃仁勳（中間戴眼鏡男子）與新加坡公司Megaspeed高層黃樂（Alice Huang，中間穿粉紅色裙女子）在台北參加聚會。（網絡圖片）

據《紐約時報》報道，事件女主角為被指懷疑是中國間諜的女商人黃樂（又名 Le Huang 及 Alice Huang）。回顧去年黃仁勳訪台時，黃樂曾被目擊相伴而行，兩人互動十分密切。不僅前往黃仁勳愛店「三六食府」共同用餐，雙方疑似摟腰拍照，拍攝完黃樂靠近黃仁勳臉頰並親吻一下。此外，在用餐結束後，兩人與隨扈共同步出餐廳，在黃仁勳轉頭與客戶道別時，黃樂率先坐進車內，黃仁勳隨後也坐進車內一起離開。

2025年5月，黃仁勳（左）再度訪台，黃樂（右）也出現在三六食府的商務餐敘。（X@CollinRugg）

英偉達周日宣布就黃仁勳展開調查，他同日承認出軌，向公司道歉，稱對妻子不忠、傷害妻兒，深感抱歉，「我欠家人及你們所有人一個道歉。我對妻子不忠。我的行為傷害她和我們的孩子。我無法為我所做的事情找藉口。我深感抱歉。（I owe my family and all of you an apology.I was unfaithful to my wife. My actions hurt her and our children. There is no excuse for what I did. I am deeply sorry.）。不過， 公司稱無理由相信國家安全或公司機密受損。特朗普周日稱，不後悔當初按兵不動，並認為黃仁勳應留任。

日本占卜師ましろ曾在網站hapy上分享8大渣男面相，若有這些特徵就有很大機會是會花心、出軌的負心漢。當中有一種特徵的男性對慾望特別弱，極容易搞出麻煩，例如外遇、亂洗屋企錢等等。到底是甚麼面相呢？

8大花心渣男面相特徵

【1】四白眼

「四白眼」代表眼珠細、上下左右都能看到眼白的男人。他們是那種無法克服本能、對慾望較弱的人，所以容易搞出麻煩，例如外遇、亂洗屋企錢等等。而且他們個性也比較消極，性格上有較多問題，容易因看不慣對方的言行，而對對方懷有單方面的怨恨等。

黃仁勳出軌對象黃樂（Alice Huang）「朋友圈」相片，事發後，黃樂已關閉朋友圈顯示。（X@_FORAB）

【2】倒三角臉型

男人的臉型會反映他的真誠度。因此雖然倒三角臉型雖然較多美男美女，聰明有有頭腦，但他們亦有自尊心太強、任性、傲慢的一面。而且因為習慣受人歡迎，亦有較高機會會出軌。

【3】上揚眉

男性的眉毛象徵能量、男子氣概。但要小心眉尾揚起的人，他們比較脾氣暴躁、又神經質，和他們在一起時間長了自己也會感到壓抑。

【4】額頭窄

額頭窄的人往往對人較多偏見、心胸狹窄。對小細節很講究，硬要強加自己的想法，所以和他們一起生活可能會很有壓力。

英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳與妻子（Lori Mills）（Reuters）

【5】鼻樑窄

鼻梁窄的人比較冷漠，比起另一半，會傾向於把自己放在第一位，容易令對方感到被冷落。

【6】鼻翼窄+鼻頭尖

鼻翼窄、鼻頭尖的人比較沉穩、有個性，但因為他是喜歡走自己的路的人，所以可能沒有想要建立家庭的想法。對於希望能一起分工理家的女性來說，就可能不太適合。

【7】嘴角向下

嘴角下垂的男人則往往喜怒無常、神經質，和他們在一起時可能會被利用。而嘴唇厚的人雖然在視覺上可能較有吸引力，但忠於自己的慾望。當他喜歡你時不會出軌，但要小心他可能會因屈服於自己的慾望而轉向其他女人。

【8】下巴尖

下巴象徵著經濟穩定性，而下巴尖的男性運氣較差，容易在金錢方面遇到麻煩，例如中年後突然失業，所以要多加小心。

英偉達CEO黃仁勳與家人合影，左起：女兒黃敏珊，左二：妻子Lori Mills，右：兒子黃勝斌。（getty）

除上述日本占卜師分析的面相特質，若想更精準判斷對方是否「容易把持不住、動了偷食念頭」，命理專家廖翊樺老師早前曾在YouTube頻道「命運好好玩」中亦補充了5大情慾旺盛的面相特徵。她強調，這類特徵的男性並非百分之百會出軌，而是面對外界誘惑時自制力較弱、更容易動搖底線！

1. 眉間距過寬（印堂過闊）：個性過於隨和，道德與價值觀相對開放不設防，遇上外來引誘時容易放任自己，難以堅守底線。

2. 桃花眼＋魚尾紋穿入夫妻宮：眼尾微翹帶笑紋本就桃花旺、作風放浪；若眼尾原本的紋路中，突然有一條異常變長、直接穿入太陽穴的「夫妻宮」，代表正受到外在誘惑勾引，往往是出軌不倫的開端。

圖為2026年6月5日，英偉達（Nvidia，又譯輝達）創辦人黃仁勳抵達韓國首爾。（Getty）

3. 臥蠶暗沉如蒙油霧：臥蠶在面相上主管「情慾宮」，明亮光潔僅代表異性緣好；若呈現一層像手機螢幕沾滿油脂般的暗沉濛霧感，反映近期情慾活動異常頻繁、過度沉迷肉慾。

4. 大鼻子、鼻頭厚實：鼻子象徵精力與生理需求，鼻大肉厚的男性慾望通常極為旺盛，若單一伴侶無法滿足，極易萌生向外發展、尋求新鮮感的心態。

1984年，20歲的黃仁勳在俄勒岡州立大學獲得電氣工程學士學位，比別人提前2年畢業。圖為黃仁勳和後來成為他妻子的米爾斯（Lori Mills）在大學畢業典禮上。（Nvidia官網）

5. 下唇厚過上唇（元寶嘴）：下唇明顯厚於上唇且帶微翹弧度，這類男性情慾強烈，更熱衷於口頭「撩妹」保持曖昧，無意間四處放電，出軌風險自然大增。