不少內地專才或家庭近年選擇移居香港，尋找新機遇，但香港急促節奏與高昂生活成本，就未必人人都能適應。近日有港漂媽媽在社交平台發文，分享一家三口移居香港僅僅兩個月的心路歷程。由最初滿懷新鮮感，到現時全家不約而同地萌生退意，最終決定待孩子完成一年學業後便舉家回流北京，帖文隨即引起網民熱議。



小紅書截圖

三大缺點難倒港漂家庭

該名港漂媽媽在小紅書發文，坦言初到香港時女兒對每日搭巴士、地鐵感到相當新奇，不過新鮮感僅維持了一個月。踏入第二個月，現實的考驗就接踵而來。

《多功能老婆》劇照

1. 生活成本高昂 難維持原有品質

樓主坦言自己最不適應的是香港的生活成本與便利度。她表示，若要在香港維持以前在北京的生活品質，例如聘請保潔、做美容美甲、上瑜伽普拉提課程等，「要不斷提高心理帳戶」。日常採購也令她感到不便：「我們在北京習慣用山姆，蔬菜水果肉類品質好又乾淨。來香港後經常要跑不同的超市和市場……滿800送貨竟然還不包括生鮮」。

2. 氣候不適應 無車出行體驗差

香港炎熱潮濕的氣候令樓主一家難適應，此外，習慣在北京開車出行的他們，來到香港後大多只能依賴公共交通工具。樓主丈夫曾為了參加女兒學校的運動會，乘搭了很久的巴士，結果到達後發現場地很小，當場崩潰：「坐這麼久的車，就來這麼個小破地方？」這令他瘋狂懷念北京寬敞的場地。

3. 居住空間狹窄 缺乏歸屬感

香港地寸金尺土，樓主女兒在第二個月便開始抱怨「家裡太小」。樓主亦感嘆，在香港想要擁有同等的舒適便利生活和寬敞空間「門檻太高了」。更重要的是，女兒覺得「北京才是家，還說人都是要回家的」，這份對北京強烈的歸屬感，成為他們決定回流的關鍵因素。

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網民反應兩極：內地空間寬敞 VS 香港細節優勝

有網民對樓主的決定表示理解和認同，認為內地的生活空間和便利度確實優於香港，「除非資產雄厚，雄厚到在香港也能住大房子開車有菲傭，否則真沒必要」、「北京是我心目中最自在、最隨性且生活性價比最高的一線城市」。也有曾在香港工作過的網民表示，最終還是選擇離開，「覺得地方太逼不喜歡，換了個自己喜歡的地方。自己開心就好，生活最後還是回歸當下」。

然而，亦有不少網民力撐香港比其他地方更加宜居，認為優點需要時間適應和體會。不少網民大讚香港的交通設計「香港地鐵換乘很方便設計得更好，走路不多，北京地鐵相比真的是很繞很遠」，也欣賞香港完善的配套設施「多雨多颱風的地方，住宅和公司基本都連著地鐵天橋，不用風吹日曬，傘都不用打」。

不少網民力撐香港比其他地方更加宜居，認為有優勢的地方需要時間適應和體會。（Unsplash 圖片）

更有網民指出，只要懂得利用本地資源，在香港同樣能生活得便利「帶孩子不要坐巴士地鐵，本地家長通常call uber taxi、自駕。買菜用HKtvmall街市即日送，鐘點工用樂活一站，運動在小區會所（屋苑會所的意思）」。

雖然樓主一家最終選擇回流北京，但她補充肯定了香港的優點：「這裡的規則感、城市衛生、小區會所，還有西九文化區，我們都很喜歡」。這次的「港漂」經歷，讓他們更清楚自己想要的生活方式：「世界那麼大，最後還是想回到自己的那條街道。」

樓主所面臨的困境並非個別例子。根據資料庫網站《Numbeo》公佈2026最新生活成本指數，香港以75.2排名15，亞洲中第三位，居東亞地區榜首，其中尤以住屋租金、高檔生鮮及私家車養車費用最明顯。而且不少透過各類人才輸入計劃來港的內地中產家庭，在內地已習慣「高性價比大空間」與「即時到家服務」的生活模式；來港後面對香港高密度住宿環境、昂貴的停車場月租（市區住宅車位月租普遍達3,000至5,000港元以上），以及生活活動受限於大眾運輸工具，極易在到居港初期有「消費降級」挫折感。