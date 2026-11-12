日本退稅新制伏位！港人Donki免稅款項離奇消失　機場退稅3大須知

【日本旅遊 / Donki退稅 / Visit Japan Web 】 香港人遊日其中一個指定動作，必定是去「驚安之殿堂（DON DON DONKI）」瘋狂掃零食、藥妝、手信。不過，自日本於2026年11月全面推行「先付後退」退稅新制後，退稅流程一改過往店內即場扣減的方式，令不少旅客大感混亂。近日有港人在Threads上出「警世文」，分享自己在日本Donki購物時，因抵擋不住店員推銷、貪圖免費贈品而改用「Visit Japan Web（VJW）」QR Code登記退稅，怎料到機場自助退稅機打算退稅時，才驚覺該筆消費離奇「人間蒸發」，白白痛失免稅額！帖文一出即引來大批苦主共鳴。



don don donki 圖片

貪免費企鵝環保袋改用VJW 機場自助機驚現「查無此單」

該名港人事主在Threads發文，開宗明義無奈奉勸各位出遊網民「出嚟玩，切忌貪果盤（貪小便宜）」。事主透露，出發前已做足功課，得悉目前在日本退取現金的流程最為直接，無需預先綁定信用卡或下載複雜App，只要結帳時出示實體護照讓店員掃描便可，回港前在機場自助機亦能直接取回現金。

事主在遊日期間，先後兩次入同一間Donki掃貨。第一次購物金額較大，他出示實體護照辦理免稅，過程順利。到第二次購買金額較少，結帳時有店員極力推銷，指只要改用「Visit Japan Web（VJW）」的免稅QR Code代替實體護照供掃描，即可免費獲贈印有Donki招牌吉祥物企鵝的限定原創環保手挽袋。

事主見有可愛贈品，不疑有詐便答應改用VJW QR Code結帳。豈料當事主抵達機場辦理登機手續前，如常掃描護照並順利亮起綠燈，其後亦成功通過海關。但當他走到自助退稅機（Self Tax Refund）掃描護照領取現金時，仔細核對款項才驚覺整整少了一筆在Donki用VJW QR Code登記的消費紀錄，竟完全沒有在系統中出現！

苦主大嘆「輸經驗」 網民笑指：個袋拎出嚟都心痛

事主事後反思，懷疑自己忽略了VJW的額外流程。他指出，凡以VJW QR Code代替護照登記免稅，離境時或需要在辦理登機前重新開啟VJW系統，並連接機場指定的Wi-Fi上網處理，才能成功將紀錄同步，直言自己「輸經驗，無check清楚原來用Visit Japan Web個QR code代替passport又係另一個玩法」。事主無奈表示，是次經歷雖然「肉赤」，但「會提醒自己，是教訓也是經驗」。事件引來不少網民搞笑留言：「個環保袋而家拎出嚟用都會心痛」、「用幾百甚至成千蚊退稅買咗個袋」。

帖文引發集體報災！網民驚爆：出示實體護照一樣中伏

正當大家以為這只屬「用錯VJW QR Code」的錯誤，留言區有網民表示，不止使用QR Code會出事，即使用實體護照登記的旅客亦「難逃一劫」。有苦主留言大呻：「我尋日東京離境，又係無咗Donki嗰筆退稅紀錄，當時我係有畀實體passport登記退稅！」 亦有網民直言，機場的自助退稅機只會顯示退稅總金額，根本不會逐條細列商戶名稱，很多人直到離境後登入系統核對，才發現Donki的款項未被錄入，可惜為時已晚。

不過也有網民反駁，指自己於11月4日離境時，在Donki購物全程僅使用VJW QR Code，抵達機場後沒有連接Wi-Fi亦沒有再開App，最後一樣順利取回所有退稅款項。這證明單純「用QR Code定實體護照」，未必是令退稅款項蒸發的唯一兇手。

拆解退稅蒸發三大元兇：臨飛前掃貨「未Sync到」最致命？

綜合多名苦主與資深旅日網民的分析，Donki退稅之所以頻頻出現「查無此單」，背後可能涉及三大致命原因：

1. 時間太近，系統未能及時同步

有網民指出，日本新制下免稅店需將交易數據上傳至中央海關伺服器。如果是離境當天、甚至是登機前數小時才掃貨，商戶數據極可能未能在旅客抵達機場時完成同步。事主隨後亦留言證實，自己遺漏的那筆消費正是在離境前約8小時購買，「咁無用啦，人都走咗返埋香港，無仇報」。

2. 退稅公司與平台眾多，收據需額外二維碼登記

新制實施後，坊間湧現超過多間退稅中介平台（如 Global Blue、J-TaxRefund、PIE VAT 等）。有苦主曾向現場機場職員求助，職員透露有部分商戶交易涉及不同退稅系統，可能需要旅客自行掃描Donki收據上的專屬 QR Code 再作登記或核對，旅客若忽略了收據上的指示，便會錯失退稅機會。

3. VJW連線與操作差異

部分退稅系統與Visit Japan Web之間的對接機制較繁複，若旅客在離境時沒有按照指示開啟VJW或確認連線，亦可能令個別資料無法即時被自助退稅機讀取。

2026日本「先付後退」新制！遊日掃貨3大自保攻略

日本自2026年11月全面轉用「先付後退」機制，旅客購物時必須先付連稅金額，待離境時在機場經海關確認才可領取稅款。為了避免「蝕稅」收場，大家遊日時務必謹記以下3招自保法：

第一招：切忌臨飛前最後衝刺

盡量安排在離境前至少24小時或前一天完成所有免稅店掃貨，切勿在上機前數小時才進行大額免稅購物，確保店家系統有充足時間將數據傳送至海關伺服器。

第二招：紙本收據勿丟棄，即時掃碼核對

不要以為店員掃描了護照就萬事大吉，部分平台要求旅客掃描收據上的QR Code作二次確認。所有免稅購物單據正本必須妥善保存，直至在機場成功領取退款為止。

第三招：對數要趁早，有疑問即搵現場Staff

抵達機場後，在辦理登機行李托運前，應先於海關確認處掃描核對。一旦在自助退稅機發現金額與預期不符，切勿匆忙過關出境，應即時向現場工作人員求助並出示所有單據查詢，否則一旦出境返港便真的「無仇報」！