黃仁勳出軌｜心理學家揭男女不忠原因差異大：男人婚姻美滿照偷食

全球AI晶片巨頭英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳近日接連爆出出軌醜聞，先是與疑為中國間諜的女子黃樂有婚外情，日前再被《紐約時報》報道與48歲的已婚女下屬、醫療保健業務副總裁金伯利（Kimberly Powell）有染。

不少人好奇，名利雙收的成功男士，為何總難敵出軌誘惑？美國演化心理學家David Buss早前在神經科學家Andrew Huberman的訪談節目中，曾揭露男女偷食背後的心理，原來兩性在出軌原因或異性吸引力都有很大差異。



英偉達（Nvidia，又稱輝達）行政總裁黃仁勳接連被爆婚外情。（Reuters）

黃仁勳先是被指與一名懷疑是中國間諜的女商人黃樂（又名Le Huang和Alice Huang）關係密切後，彭博及Axios等網站11月8日披露黃仁勳向英偉達員工的內部電郵，他在信中承認出軌，並向妻子、家人及員工致歉。

2025年5月22日晚間，黃仁勳在台北三六食府宴客，身穿粉紅色無袖洋裝的黃樂（Huang Le / Alice Huang）與黃仁勳有親密互動。（台灣今日新聞網NOWNEWS）

日前《紐約時報》再引述前員工報道，指黃仁勳與48歲的已婚直屬下屬、醫療保健業務副總裁金伯利（Kimberly Powell）有染，兩人更被傳今年3月出席GTC大會期間於酒店舉止親密遭人拍下，保安一度要求目擊者簽署保密協議。

紐約時報11月11日（周三）報道，據五位曾在英偉達公司工作的人士透露，黃仁勳除與黃樂存在婚外情之外，同時他還與一名向他匯報工作的管理人員存在婚外情，該對象為英偉達醫療保健業務副總裁金伯利（Kimberly Powell）。（Reuters）

男人出軌多為貪新鮮 婚姻美滿照樣「有機會就上」

David Buss在Andrew Huberman的YouTube頻道接受訪談時指出，不忠向來是人類最極力隱瞞的行為之一，早於約70年前的金賽性學研究中，便估計約50%已婚男性及26%已婚女性曾有外遇。不過，兩性背叛伴侶的核心動機卻大不相同。

在有過不忠行為的男性當中，高達七成將「追求性的多樣性與新鮮感」列為首要原因，而且往往源於低風險、低成本的機會出現，如出差在外或參加大型會議期間。正如喜劇演員Chris Rock名言：「A man is basically as faithful as his options.（男人的忠誠度往往取決於他有多少外遇的機會）。」同樣與黃仁勳先後捲入黃樂及金伯利兩段婚外情的風波不謀而合。

進化心理學家David Buss早前在神經科學家Andrew Huberman的訪談節目中，曾揭露男女偷食背後的心理。（YouTube@Andrew Huberman）

更令人意外的是，研究發現對婚姻感到滿意的男性，與對婚姻不滿的男性，兩者的出軌比率其實沒有明顯差別。換言之，許多男性偷食並非因為家庭生活不愉快，單純只是抱著及時行樂的心態。

並且為提高成功率，男性在短期尋歡時甚至會刻意誇大對女方的感情深度與價值觀契合度，釋放出「想發展長期關係」的假訊號。由於動機純粹追求新鮮感，出軌男性的外遇對象往往不止一人，每段關係亦較為短暫。

為何舞台光環特別易令異性心動？

黃仁勳是全球科技巨擘，站在行業頂峰自帶強大人格光環，從進化心理學角度來看，這類大型舞台與權力場景的確特別容易擦出火花。David Buss也強調，女性對男性的吸引力感受高度「依賴情境」，而其中一個關鍵稱為「注意力結構」。

當一名男性站在台上指揮若定、成為全場矚目的中心時，他在女性眼中的魅力值會大幅提升；一旦離開那個光環場景，回歸成普通人，吸引力便會隨之下降。反觀男性在擇偶時則較少受環境光環左右，主要依賴視覺線索。

研究發現對婚姻感到滿意的男性，與對婚姻不滿的男性，兩者的出軌比率其實沒有明顯差別。（《夫妻的世界》劇照）

女性出軌七成動真情

相比之下，女性出軌所承擔的名譽受損與失去長期伴侶的風險更高，因此她們甚少單純為貪新鮮而偷食。數據顯示，發生婚外情的女性，絕大多數原本已對現有伴侶在情感或性生活上感到不滿。在有外遇的女性當中，大約有七成表示自己真正愛上了外遇對象，並產生深厚情感羈絆，因此她們的外遇往往只針對單一對象，且感情持續時間比男性長得多。

過去學界曾提出「雙重擇偶策略假說」，認為女性出軌是為了從丈夫身上獲取資源，同時從外遇對象身上獲取優良基因。但David Buss指出，現代數據指出「基因戴綠帽」（即非親生子女）的比率僅約2%至3%，排卵期對女性偏好的影響亦相當微弱，因此他更支持「伴侶轉換假說」。

他認為，女性發展婚外情，很多時是為了擺脫不愉快的婚姻、在擇偶市場中尋找更契合的對象，或為感情買「伴侶保險」，更多時候就像找備胎，一旦現有關係破裂就能無縫接軌。

過去學界曾提出「雙重擇偶策略假說」，認為女性出軌是為了從丈夫身上獲取資源，同時從外遇對象身上獲取優良基因。（《夫妻的世界》劇照）

數碼時代難掩偷情痕跡

現代科技發展雖令發展地下情變得容易，但要隱瞞卻比以往難度要高得多。訪談主持人Andrew Huberman也笑言，在智能手機、雲端紀錄與閉路電視無處不在的年代，只要不是「只存在於你腦袋裡」的秘密，別人想查就一定查得到，千萬不要懷著僥幸心理做壞事呀！