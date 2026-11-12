黃仁勳再傳出軌！下屬Kimberly Powell起底　名校畢業、掌AI醫療

全球市值最高的AI晶片巨頭英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳近日接連捲入出軌風波，早前與疑為中國間諜的女子黃樂有傳出婚外情，事隔不久，《紐約時報》於當地時間周三（11日）引述5名前員工報道，指黃仁勳與直屬下屬、48歲的醫療保健業務副總裁金伯利（Kimberly Powell）（又譯：金百利／鮑威爾）有染，而且雙方均屬已婚人士。究竟這位女高層有何背景？原來她在英偉達已任職長達18年，更是建立公司醫療業務的核心人物。



紐約時報11月11日（周三）報道，據五位曾在英偉達公司工作的人士透露，黃仁勳除與黃樂存在婚外情之外，同時他還與一名向他匯報工作的管理人員存在婚外情，該對象為英偉達醫療保健業務副總裁金伯利（Kimberly Powell）。（Reuters）

傳酒店舉止親密被斷正 即場截停逼簽保密協議

據《紐約時報》引述知情人士透露，今年3月英偉達在加州聖荷西舉行年度開發者大會GTC期間，一眾高層在附近一間酒店開會，當時有人目睹黃仁勳與金伯利舉止親密，並用手機拍下片段。另有3名知情人士指出，黃仁勳的保安發現有人拍攝後，隨即將對方帶到一旁，要求簽署保密協議。

雖然《紐約時報》表明並未看過該段影片，而記者表示曾致電黃仁勳查詢，他僅回應一句「我認為你不應該直接跟我談這件事」便隨即掛線；至於英偉達及金伯利本人亦未有回應。值得一提的是，同樣在3月的GTC大會上，金伯利主講如何利用人工智能推動醫療及生物學突破時，其演講簡報中亦用上了黃仁勳的卡通形象。

根據金伯利的個人履歷，她本身具備深厚的工程與科技專業背景。（YouTube@Biotechnology Innovation Organization 截圖）

理工科高材生出身 大學實習結下醫療科技緣

根據金伯利的Linkedin的個人履歷，她本身具備深厚的工程與科技專業背景。她畢業於美國東北大學（Northeastern University），持有電機工程學士學位，主修電腦工程。

根據金伯利的個人履歷，她本身具備深厚的工程與科技專業背景。（YouTube@Biotechnology Innovation Organization 截圖）

她今年2月接受《Healthcare Brew》專訪時曾分享，大學時期曾到一間醫療影像公司實習，期間與放射科醫生緊密合作，親眼看到新影像設備如何改變醫生的日常工作，這段經歷令她其後把目光投向醫療科技。大學畢業後加入Planar Systems公司，負責醫療診斷顯示系統的工程及產品管理工作，累積不少行業經驗。

入職18年逐步晉升 一手建立英偉達醫療版圖

2008年，金伯利正式加入英偉達，當時主要負責把公司的圖形處理器（GPU）打造成醫療影像儀器的加速運算平台。她在2022年接受科技網站MarkTechPost訪問時直言：「醫療儀器是我們的核心。」其後，她在公司逐步晉升，先後主管英偉達的高等教育及研究業務、英偉達AI實驗室，以及扶植超過8,500間初創企業的Inception計劃。

2008年，金伯利正式加入英偉達，入職18年逐步晉升，成為公司醫療版圖的代表人物。（NVIDIA）

2016年，金伯利升任人工智能業務拓展高級總監，翌年10月獲委任為醫療保健業務副總裁，負責英偉達的全球醫療業務，範圍涵蓋醫療影像、生命科學、藥物研發及醫療數據分析。

由她主導的醫療平台名為「Clara」，旗下擁有醫療儀器運算平台Clara Holoscan及藥物研發平台Clara Discovery等重點項目，合作夥伴包括阿斯利康（AstraZeneca）、英國超級電腦Cambridge-1及麻省總醫院等權威機構。近年金伯利亦積極推動「實體人工智能」概念，設想未來市民走進自動引導房間便能完成肺部掃描，並經常代表英偉達到世界各地的科技會議演講，是公司醫療業務的代表人物。

金伯利經常代表英偉達到世界各地的科技會議演講，是公司醫療業務的代表人物。（NVIDIA YouTube 截圖）

涉違公司行為準則 董事會開會商討黃仁勳去留

相比早前牽涉外部人士的婚外情醜聞，此次黃仁勳被指與直屬女下屬有染，更直接涉及企業管治與利益衝突問題。據路透社報道，英偉達董事會在當地時間周三開會，決定是否罷免黃仁勳，目前尚未公布結果。

相比早前牽涉外部人士的婚外情醜聞，此次黃仁勳被指與直屬女下屬有染，更直接涉及企業管治與利益衝突問題。（網上圖片）

事實上，英偉達的行為準則明確要求員工避免因私人關係影響公司運作，而美國商界過往亦不乏高層因與員工發展親密關係而離職的先例，如2018年英特爾（Intel）時任行政總裁Brian Krzanich因承認與員工有雙方自願的親密關係而辭職；翌年麥當勞亦因時任行政總裁Steve Easterbrook與員工有親密關係違反政策而將其解僱。