黃仁勳出軌引爆迷因潮！10大改圖瘋傳　間諜家家酒/馬斯克也抽水?

「AI教父」黃仁勳承認婚外情震驚全球科技界，網民迅速利用AI技術展開瘋狂改片惡搞，換臉剪輯在X、微博及Instagram瘋狂洗版。據AI檢測機構Copyleaks統計，單在X平台相關AI二創帖文已突破842萬次瀏覽與6.4萬次互動。《開罐OPENER》就為大家合集了10個黃仁勳MEME圖，看看你有沒有在網看過！



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1.女性華人與矽谷大佬配對圖

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梗圖盤點了四組科技巨頭與華人女性的合照：左上為Google創辦人布林（Sergey Brin），左下為Meta創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg），右下為甲骨文（Oracle）創辦人艾利森，右上角則直接放上女主角黃樂與身穿黑皮衣的黃仁勳個人照並排「強行成對」。

不少網民均好奇，多位矽谷頂級富豪，其妻子或重要伴侶均剛好為華裔女性。在黃仁勳承認出軌後，網民隨即將這宗桃色風波與矽谷的「傳統」串連，把黃仁勳與女主角黃樂強行拼入這份科技巨頭華人伴侶名單中，調侃不管是外國科技富豪還是華裔大佬，最終都難逃華人女性的吸引力，有網民笑指「華裔女性才是真正站在矽谷食物鏈頂端的終極贏家」。

2. SPY×FAMILY真人版間諜家家酒

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黃仁勳出軌風波持續發酵，有指女主角疑似帶有特殊背景，甚至涉及竊取晶片技術的商業間諜疑雲。網民見狀隨即將這場科技界桃色風暴與動漫《SPY×FAMILY》結合，把黃仁勳塑造成代號「黃昏」的情報員／商界大佬，而將涉事女主角直接投射為表面是賢妻、背後卻是冷酷職業殺手的「約兒太太」。

3.「分心男友」名場面換臉

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圖片完全神還原全球迷因界無人不曉的「分心男友」經典構圖。身穿緊身黑T恤的黃仁勳一手牽著結婚多年的妻子洛麗，整個人卻誇張地回頭轉身，眼睛瞪大、嘴巴嘟起擺出一副「驚為天人」的誇張表情，直勾勾盯著迎面走過、身穿粉紅色連身裙的長髮女主角黃樂。而身旁的妻子洛麗則眉頭緊鎖、咬牙切齒地瞪著丈夫的失態背影，滿臉寫滿震驚、憤怒與難以置信。

4.康熙來了訪談

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原圖取自台灣綜藝《康熙來了》的訪談框架，特別借鑒了藝人向主持人蔡康永委屈辯解的經典橋段。網民將「AI」掛在嘴邊的黃仁勳，塑造成上綜藝節目訴苦「被AI坑了」的搞笑形象；諷刺他能研發出頂尖AI晶片，卻算不出枕邊人是否涉及間諜，只能無奈向康永哥喊冤。

5.「她不一樣，她懂顯卡」仿效《狂飆》名場面

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原畫面出自2023年內地神劇《狂飆》中的名場面，劇中黑道大佬高啟強（張頌文飾）在向他人談及妻子陳書婷時，充滿深情與偏愛地說出「她不一樣」。網民將這段戲移花接木到黃仁勳身上，將黃仁勳的出軌動機，戲謔地歸結為「她懂顯卡」，瘋狂調侃他之所以甘願冒著商業機密風險與情劫，全因對方懂英偉達賴以起家的GPU顯卡，以內地經典爆劇的台詞反差製造爆笑效果。

6.遮眼捉姦改圖

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這張改圖源於近日瘋傳的出軌熱話短片。當時一名港男假裝為網紅女友準備浪漫驚喜，叫滿臉期待的女友閉眼「估下係咩」，結果當場展示的竟是女方出軌偷食的截圖鐵證，令氣氛瞬間凝固。網民將影片截圖，並將片中男女主角惡搞成妻子洛麗和黃仁勳。

7.AI日綜浴袍深情告白

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網民將近日在社交平台瘋傳，以 AI 生成的昭和風惡搞對唱歌曲短片變成黃仁勳版本。該AI曲名為《請叫出我的名字》（私の名を呼んで），畫面中一本正經對唱的男女，是虛構的 AI 浴袍歌手「會津永二」與「小笠原あい子」，網民將它惡搞成黃仁勳穿浴袍向太太示愛。

8.紅果短劇海報

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meme圖完全套用內地熱門直屏微短劇（如紅果短劇）的招牌宣傳海報風格。背景是英偉達（NVIDIA）總部大樓，身後則配上一名低頭掩面痛哭的長髮女子，下方則是「重生復仇版」的黃仁勳，並大字標題寫「前世我打造萬億AI帝國，卻因一場情劫身敗名裂！重生後，我絕不再相信任何女人！」

9.馬斯克發文「Chinese 𝕏 is 牛逼」抽水（真實帖文）

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全球首富兼 𝕏 掌舵人馬斯克（Elon Musk，@elonmusk）官方認證帳號的貼文截圖。他在帖文中簡單寫下一句中英夾雜的簡短評價：「Chinese 𝕏 is 牛逼」，發出後迅速吸引超過 2,405 萬次查看，調侃並隱喻內地女人的手段厲害，也吸引了不少網民截圖轉發到不同的社交平台。

10.「AI不是這樣用的吧？」

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原圖出自黃仁勳早前出席科技峰會及接受電視專訪時的歷史受訪畫面。在承認出軌風波引爆全網後，網民截取他這張疑惑神情，再配上字幕「AI不是這樣用的吧？」，調侃這位親手點燃全球 AI 革命的教父。