黃仁勳出軌｜小三有樣睇？揭5大狐狸精面相特徵 額頭飽滿企圖心強

全球AI晶片龍頭英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）近日驚爆出軌風波。外媒於11月8日披露黃仁勳向員工發送的內部電郵，他在信中坦承出軌，並向妻子、家人及全體員工致歉。更被指是其外遇對象的神秘女商人黃樂（Alice Huang，又名Le Huang），職業生涯橫跨央視、投行至AI企業，甚至牽扯出敏感商業機密疑雲。醜聞傳出後，黃仁勳與太太Lori Huang這段被大眾奉為童話的神仙婚姻風評急轉直下，昔日好男人形象在一夜之間崩塌。

平時在電視劇中的狐狸精總令人恨之入骨，如今連身家千億的科技巨擘亦告失守，不禁令人好奇這類具備致命吸引力、能讓成功男士卸下防備的女人究竟有甚麼魔力？若想在現實生活中識別出狐狸精的話又是否有樣睇？綜合港台兩地玄學家的說法，具備以下5大面相特徵的女性，往往容易成為別人感情中的最強威脅！



2025年5月22日晚間，黃仁勳在台北三六食府宴客，身穿粉紅色無袖洋裝的黃樂（Huang Le / Alice Huang）與黃仁勳有親密互動。（台灣今日新聞網NOWNEWS）

據Axios及彭博等外媒報道，黃仁勳在信中向家人、董事會及全體員工致歉，直言「我對妻子不忠，我的行為傷害了她和我們的孩子，對於我的所作所為，我沒有任何藉口」，並表態承擔全部責任及全力配合董事會調查。

被指是黃仁勳出軌對象的黃樂（Alice Huang），任職於新加坡資料中心業者「Megaspeed」（英偉達AI晶片客戶）並擔任高層，之前職業生涯橫跨媒體與金融產業，包含央視記者與匯豐、中信證券、上海和熙等金融公司高層。目前，黃樂被美國情報機關懷疑為中國國家安全部招募的間諜，藉與黃仁勳親密接觸取得敏感商業資訊。

Nvidia行政總裁黃仁勳承認有婚外情，黃樂（Huang Le / Alice Huang）指是第三者。（黃樂微信朋友圈）

事實上，兩人的曖昧關係早已有跡可尋，去年黃仁勳訪台期間，黃樂便被目擊全程相伴，兩人不僅前往其愛店「三六食府」私密用餐，拍照時更被捕捉到疑似摟腰兼貼近臉頰親吻的親暱舉動；用餐完畢步出餐廳時，黃樂更率先坐入車內等候，隨後黃仁勳亦登車一同離去。

2025年5月22日晚間，黃仁勳在台北三六食府宴客，身穿粉紅色無袖洋裝的黃樂（Huang Le / Alice Huang）與黃仁勳有親密互動。（中天新聞 / 路透社）

能在名利場，情場中游刃有餘，精準拿捏男性心理的女性。往往兼備過人心計與城府。而在面相學角度，一個人是否具備搶奪心儀對象、甚至不惜與人鬥到底的決心，其實早能從五官輪廓看出一二！

狐狸精面相｜1. 額頭寬闊又圓潤

額頭飽滿又向前突出的人，讀書很聰明，但企圖心也很強，有可能會為了個人利益而不擇手段，在感情路上若遇到心儀對象，即使對方已有家室，一樣會向前衝，和情敵鬥到底。

狐狸精面相｜2. 桃花眼

一個人是善良還是邪惡，都可以從眼睛和眼神顯露出來。若女生雙眼常帶水汪汪，眼神常似笑非笑，笑起來雙眼如彎月，代表她異性緣特別好。若眼頭略為向下眼尾向上彎，則代表她心高氣傲，很難抗拒別人的追求，容易陷入三角戀，甚至招惹「桃花劫」。

英偉達行政總裁黃仁勳近日捲入婚外情風波，與他傳出關係的中國女商人黃樂成為外界關注焦點，有網友公開多張據稱是黃樂早年在上海生活的舊照。（X@_FORAB）

狐狸精面相｜3. 上唇薄下唇厚

唇相代表一個人的性慾與感情，雙唇偏厚代表象徵重情重義，但若女人上唇薄，下唇厚，則表示對性態度較為開放，對性的需求較大，也容易見異思遷，會忍受不到寂寞，招致色慾攻心！

有網友公開多張據稱是黃樂（右）早年在上海生活的舊照。（X@_FORAB）

狐狸精面相｜4. 鼻特別小

蘇民峰師傅在電台節目中曾表示，面大鼻小都是二奶相，而鼻樑低都是繼室鼻。相反若鼻大的人自尊心較強，不能忍到做小三屈居人下。

黃仁勳出軌對象黃樂（Alice Huang）「朋友圈」相片。（X@_FORAB）

狐狸精面相｜5. 耳朵要貼腦

女人要做小三不能太張揚，若向外露則太拔扈，貼腦多一點代表也低調多一點，比較願意低調付出。

資料來源：命理網站《旺好運》、TVBS新聞、命運好好玩YouTube頻道、娛樂星玄YouTube