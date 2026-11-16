中學生大呻讀書太辛苦！港媽列地獄日程反擊：做父母才是終極大佬

香港地生活節奏急促，到底人生哪個階段才是最辛苦？近日，有中學生在網上發文大呻讀書壓力爆煲，還列出每日朝6晚11的辛苦日程，引起大批網民共鳴。不過，有打工仔反駁踏入社會才是惡夢的開始！還有不少身為父母的網民現身說法，直言「做父母才是終極大佬」！



有中學生在網上發文大呻讀書壓力爆煲，還列出每日朝6晚11的辛苦日程，引起大批網民共鳴。（Threads截圖）

中學生網民大呻每日太辛苦

該名學生在帖文中吐苦水，列出每日流程，早上六點就要起床，雖然下午三四點放學，但只是「下半場」的開始。放學後要補習、做功課，有時還要兼顧課外活動，比正常打工仔還要夜歸。他亦慨嘆：「人哋返工都話返屋企可以休息，你返屋企又要溫書溫到十點幾十一點幾先瞓，每隔幾個禮拜又quiz又test，再唔係就考試，咁真係……」

帖文引起不少網民共鳴，有自稱參加「第一屆DSE」的過來人憶當年，「點零兩點先瞓，七點鐘要醒趕返學，夜晚8至10點先放學，仲未計補習同做功課」。有網民點出香港學生最大痛苦是「永遠都有下一樣嘢等緊你」，做完功課有補習，考完試又有下一個測驗，連稍微休息耐一點都會充滿罪惡感。不少人感嘆連星期六、日都無得休息，大讚「香港嘅學生真係勁」。

有網民點出香港學生的最大痛點其實是「永遠都有下一樣嘢等緊你」。《填詞L》劇照

打工仔反對：出社會才是惡夢

不少打工仔網民表示投身社會後得出結論「都係讀書辛苦啲」，因為打工最少星期六、日有得休息，放工就真的放工，不用帶着Project和Essay回家。

亦有網民反擊樓主「身在福中不知福」，認為出社會才是真正惡夢的開始，「你覺得舒服係因為讀書洗嘅錢都有屋企人畀。」而且職場除了工作量，還要承受被老闆責罵、追Target的情緒折磨，甚至「大把人OT到半夜，放假仲要覆WhatsApp」，慨嘆青春總是失去後才知美好。但不少網民表示讀書或出社會打工都不好受「讀書畀錢買難受，返工係收錢地難受」。

有打工仔網民反擊樓主「身在福中不知福」，認為出社會才是真正惡夢的開始。（《IT狗2.0》劇照）

網民反擊：做父母才是終極大佬

另有網民直指做父母其實才是最辛苦的角色，有媽媽留言分享每日的「地獄日常」，「5:45起身準備早餐，6點幾剷細路起身，食早餐送返學，8:30返到公司，6:00收工，又返去整頓細路，仲有煮飯做家務，𠱁哂細路10點瞓，仲洗緊衫，執緊嘢，坐一陣，11、12點先訓……每日loop。」更直言「單身一世，幸福一身，一時之快，遺憾終身呀！」

網民直指做父母其實才是最辛苦的角色。（《金宵大廈》劇照）

同時有不少網民大感共鳴「返工同讀書都唔辛苦，最辛苦係做父母，因為需要一次過承受晒全部角色＋24/7全天候」，更有網民表示以為半工讀已是最辛苦，最後才發現「做老母陪讀先係最辛苦」，不禁慨嘆「還是單身或者唔生仔歎世界最好」。

事實上，香港學生的壓力爆煲並非個別網民的無病呻吟。根據香港青年協會發布的中學生情緒健康最新問卷調查，受訪中學生開學壓力指數長期偏高，超過五成六受訪學生曾出現不同程度的抑鬱情緒表徵，主要壓力來源正正是「擔心成績退步」、「考測繁重」及「學習動力匱乏」。學界專家指出，香港文憑試（DSE）的制度設計與頻密的測驗結構，容易讓青少年陷入『永遠有下一個死線』的心理高壓循環，長期缺乏喘息空間。