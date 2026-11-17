教師向來被視為高薪穩定的鐵飯碗職業，但近年香港面臨殺校及縮班潮，不少老師都面臨失業或轉行困境。近日有曾任教師的網民在社交平台發文，大嘆自己已失業接近4個月，寄出無數求職信卻石沉大海，想轉行又發現自己猶如「零技能」，自我價值跌至谷底，帖文一出隨即引起網民熱議。



近日有曾任教師的網民在社交平台發文，大嘆自己已失業接近4個月，每日寄出無數求職信卻石沉大海。（Threads截圖）

老師失業4個月求職無回音 嘆轉行「零技能」

該名網民在Threads發文，透露自己已失業近4個月，每日只要見到學校有空缺便會立刻寄出履歷，可惜全部無回音。期間亦曾嘗試到補習社面試，但僱主普遍擔心前日校老師只是「騎牛搵馬」，擔心做不長久而不願聘請，甚至有補習社要求簽署長達3個月的通知期。

面對求職處處碰壁，樓主坦言若要轉投其他行業，市面上的文職起薪點普遍只有萬多元，與教師昔日的薪酬落差甚大，令她難以接受，無奈感嘆：「依家覺得自己0價值，越嚟越冇信心，老師呢行跳出嚟好似真係0技能，由頭學起好難搵到嘢做，就算有都要接受14k左右嘅offer。」但慶幸自己尚有積蓄，「都叫仲捱到多一陣，唔係真係一早餓死」。

樓主坦言若要轉投其他行業，市面上的文職起薪點普遍只有萬多元，與教師昔日的薪酬落差甚大，實在難以接受。（《野人老師》劇照）

網民嘲老師是「溫室小花」

帖文亦引起熱議，部分網民認為教師行業猶如「溫室」，脫離社會現實，「恭喜你發現老師呢個行業本身就係溫室，你出去做幾年嘢收萬零二萬蚊都係做到隻狗咁，你就會明點解個個都話老師係身在福中不知福」。

亦有人指出11月非學校招聘旺季，加上僱主要求3個月通知期其實十分合理，「三個月通知期係你對僱主嘅投名狀嚟，如果唔接受即係同人坦白你就係騎牛搵馬，咁人哋又點會放心」。

部分網民認為教師行業猶如「溫室」，脫離社會現實。（《教束》劇照）

過來人撐教學能力屬專業技能

不過，亦有大批網民及同行留言為樓主打氣，反駁「老師零技能」的說法，「唔好因為人哋話你零技能就睇低自己，教學能力本身都係一種專業技能，只不過未必直接用到喺其他行業，就算做醫生去第二度考唔返個牌咪又係一樣。」樓主亦深表認同：「每日喺三十幾人前講足4個鐘，寫教案、改簿、處理學生情緒、危機處理，何嘗唔係一種技能？」

至於出路方面，不少家長及過來人建議樓主不妨考慮轉做私人補習，表示「前日校老師」的銜頭在私補市場非常吃香，「我之前幫囝囝搵上門補習，都好多係前日校老師出嚟教，至少我會特登揀」、「做私人補習啦，我之前都搵到30k，唔使交稅，做埋自媒體就70k」。亦有成功轉行創業的前教師同行留言鼓勵「起步時都曾經覺得自己係零，但記住你嘅價值唔係由身份去定義，希望你振作」。

至於出路方面，不少家長及過來人建議樓主不妨考慮轉做私人補習，表示「前日校老師」的銜頭在私補市場非常吃香。（《教束》劇照）

政府新例引入執業證 教師每3年須續牌

事實上，教育界的入職及執業門檻近期亦進一步收緊。政府日前（13日）將《2026年教育（修訂）條例草案》刊憲，正式引入「教師執業證明書」制度，規定全港公帑資助、私立、國際學校及幼稚園的教師與校長均須持證任教，並每3年續牌一次。在新制下，教師續牌前36個月內須完成至少60小時持續專業發展要求，並須申報刑事紀錄及聲明維護專業，若犯下國安罪行者更會被自動「終身釘牌」。

雖然條款「加辣」，但根據政府最新數字，學位教師起薪點達$35,780，即使小學學位教師（基本職級APSM）頂薪為$69,205，若晉升至高級小學學位教師（SPSM）或中學學位教師（GM）頂薪亦高達$83,140，在可觀薪酬吸引下，教師依然是不少人的理想職業。