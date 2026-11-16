Elon Musk警告港人唔生快消失！出生率下降不只香港 印度都生唔郁

全球首富、Tesla及 SpaceX 掌舵人馬斯克（Elon Musk）今日（16日）在社交平台X拋出震撼言論！馬斯克本尊親自在X留言警告，直指香港長期位居全球出生率最低之列，若情況不改變「香港人好快會消失」！言論一出隨即在社交平台洗版。不少網民無奈分析拒絕生育的原因，事實上如今連坐擁14.5億人口的印度都「生唔郁」，全球少子化浪潮早已無可避免。



X截圖

前投行家大讚中環精英！馬斯克本尊親回：港人很快消失

整場熱論是由於美國前投資銀行家兼知名作家John LeFevre在X發文。他笑稱自己患上「Grok機械人症候群」，大讚旗下AI員工高效聽話，帖文中更拿昔日在香港中環做投行的經歷作對比，激讚當年身邊的香港同事個個「受過良好教育、聰明而且野心勃勃」（educated, smart and ambitious），甚至幽默自嘲每次從香港飛回美國德州老家，都要逛沃爾瑪（Walmart）才能重新適應普通人的節奏。

不料這篇大讚香港人的貼文，竟釣出馬斯克本尊親自回覆：「香港長期以來都是全球出生率最低的地區之一。如果情況不改變，他們很快就會消失（Hong Kong has had one of the lowest birth rates in the world for a long time. They will be gone soon if that doesn't change.）。」

Reuters

育有12兒馬斯克崇尚生育！連登仔過百留言反擊

馬斯克過去經歷過3段婚姻、公開已知育有至少12名子女，有網民認為「咁生仔方面佢係夠資格講」，而且，他也是全球「鼓勵生育」的代表人物，更曾公開疾呼「人口崩潰對人類文明的威脅遠超全球暖化」。

這則留言火速被轉發至連登討論區，大家都無諗到「全球首富竟然會留意香港呢個細城市」，結果引來大批網民苦笑反擊，直言生仔對現代香港打工仔而言根本是自尋死路：「無㗎啦，而家養育一個下一代成本太高，你估仲係以前有飯食就得咩，同埋依家嘅人諗法唔同咗，與其將資源浪費係下一代，不如對自己好啲好過」、「生活同工作環境咁壓抑，生嚟受苦」、「香港生仔補貼仲係孤寒到癲」、「已經唔係成唔成本問題，係睇唔到希望」、「香港好多人都住緊納米樓，就算生完個仔都冇地方安置啦！咁仲邊有會可能生呢」。

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事實上，政府統計處最新數據顯示，本港去年全年出生人數僅約3.1萬人，總和生育率跌至約0.733，聯合國人口基金會亦曾指出香港女性平均僅生育0.8名子女，長年居全球墊底地區之一。

連14.5億人口印度都跌破紅線！全球少子化殺到

如果以為少子化只是香港、南韓（約0.72至0.75）等發達城市的專利，那就大錯特錯了。根據印度官方最新《抽樣登記系統統計報告》（SRS）及穆迪報告，擁有14.5億人口的全球人口大國印度，其總和生育率亦已跌破2.1的人口世代更替紅線，滑落至1.9！

出生率暴跌亦引發骨牌效應，全印度5年間已有約2萬所公立學校因收生不足而整合或關停，有部分地區如安得拉邦等地方政府也要推出「生三胎獎勵3萬盧比（約2,700至3,000港元）」等催生補貼政策。

目前全球超三分之二的國家，生育率已跌破更替水準。巴西、伊朗、泰國、土耳其等中等收入國家長期維持低生育率，事實上，各國家庭紛紛轉向「少生優育」，亦讓世界各地不得不提早面對人口老化的挑戰。