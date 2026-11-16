韓國爆紅「紙小狗」襲港！免睇獸醫唔吠叫　網民大讚：完美寵物

香港想養狗不容易，不少私人屋苑都不准養狗，更遑論公屋和居屋。不過近日韓國街頭與社交平台掀起一股「遛紙狗」熱潮，當地不少小朋友或年輕人手執細繩，牽著一隻用紙摺出來的小狗在大街上散步；只要輕輕向前拉，紙狗的四肢更會順著步伐前後擺動，行路姿勢生動逼真。影片在Threads、YouTube 及Instagram等平台瘋傳洗版，有香港網民更指過去周日有人在南豐紗廠遛「狗」。

YouTube截圖

韓網封為「完美寵物」：唔吠唔甩毛、免睇獸醫

這款手作在韓國被稱為「종이강아지」（紙小狗）。這股熱潮所以極速爆紅，因為它完美擊中無數「想養狗卻受現實所限」之痛。不少人因租屋禁令、家人反對、過敏體質等原因而無法養狗，而紙小狗不單不需要餵食、不會隨地大小便、不用睇獸醫，更絕對不會吠叫和甩毛。

大批韓國網民笑言這是「阿媽唯一點頭批准養的狗」，更稱其為「完美寵物」。甚至有網民親自為自己的紙狗取名為「泡菜」，直呼終於能體驗帶狗散步的快樂！此外，紙小狗造型完全由主人發揮，網上除了常見的白色長毛犬、短腿臘腸犬外，甚至連《蠟筆小新》的「小白」以及《吉伊卡哇》的「小八」都被網民神還原。

這股「遛紙狗」熱潮也吹到香港。近日有網民在threads上發短片，指在荃灣南豐紗廠看到有人放紙狗，更留言指「會不會太q」。由於南豐紗廠是「放狗」聖地，有狗隻見紙小狗甚為好奇，更上前探索。不少網民均大讚場面搞笑，「勁可愛，見到有狗狗互動」、「放紙狗狗都識得戴狗繩」、「呢啲乖過真狗太多，又唔會四圍亂屙」。

8張A4紙自製「會走路的紙小狗」

想擁有一隻屬於自己的小狗，製作門檻其實極低，大部分材料屋企信手拈來，以下是網民製作的教學片。

準備材料： A4紙8張、剪刀、透明膠紙（或膠水）、黑色與粉紅色筆、繩子（或緞帶），亦可準備吸管或筷子作為輔助支撐。

製作5大步驟：

製作四條腿（需4張A4紙）： 每條腿各用1張紙。將紙張對折再對折至長條的四分之一寬度，向內收合後用膠紙封住邊緣。上下兩端各剪出一個朝相反方向折的小折片以備黏合，並將腳掌一端剪成圓弧形、貼上膠紙加固。重複做法做出四條腿。

製作頭部（需1張A4紙）： 紙張上下兩側各折出細邊，整張對折後將四個角修圓。接著用黑色筆畫上眼睛、鼻子、嘴巴，並用粉紅色筆點上腮紅。

製作耳朵與尾巴（需1張A4紙）： 紙張對折後畫出耳朵與尾巴形狀並剪下。尾巴建議修成葉片形，走路時會自然擺動。

製作身體結構（需2張A4紙）： 將最後2張紙各自對折，並互相套疊夾合。厚度是紙狗站得穩、不輕易歪倒的關鍵。接著在身體前端戳一個小洞作穿繩之用。

組裝與穿繩： 將頭部黏在身體前端洞口後方，固定好耳朵與尾巴。四條腿貼在身體下方，注意：後腳要稍微往前貼一些，身體後半段才不會拖地。最後將繩子穿過前端小洞打結，拉動時四肢便會順暢前後擺動。

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這款紙小狗甚麼都好，唯一的弱點就是「極度怕水」，一旦遇上下雨天就不能帶出門散步！想令紙小狗更加襟玩，可以在腳掌與接合處多貼幾層膠紙，或者改用紙板製作身體，結構就會更紮實穩固。