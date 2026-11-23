第63屆金馬獎昨晚（22日）圓滿舉行，現年33歲的袁澧林（Angela Yuen）憑藉電影《第四幕》的出色表現，第二度入圍金馬獎便成功擊敗《雙囍》余香凝、《謊言生活》梁翠珊、《善男信女》鍾雪瑩及《我們不是陌生人》楊雁雁等強敵，從劉嘉玲手上接過獎座首奪「最佳女主角」。她在台上激動流淚表示「我終於拿影后」，更感性直言獎項不代表終點，未來會繼續探索更多演戲光譜。

過去不時有人感嘆香港影壇女演員青黃不接，但回顧近幾屆金馬獎及金像獎的成績單，一班90後港產片女演員早已用實力打破偏見，一部又一部高口碑作品證明本地影壇並非後繼無人，今屆金馬影后五強更出現三位香港90後女演員同場競逐的盛況。《開罐》為大家盤點6位近年撐起港產片的新生代女演員！



最佳女主角由《第四幕》的袁澧林首次奪得。（金馬直播截圖）

1. 袁澧林

早年以模特兒及「文青女神」形象入屋，2016年憑藉ViuTV開台宣傳短劇《We I U》迅速打開知名度，並獲封「文青女神」，翌年參演劇集《瑪嘉烈與大衛系列 前度》及多首爆紅MV成為廣告寵兒，但清純外表同時令她背負「得個樣」的花瓶標籤多年，期間更曾捲入合約官非令事業陷入停擺低潮。

袁澧林（Angela Yuen）憑電影《第四幕》首奪金馬影后。

直到2022年，她在電影《窄路微塵》徹底拋開女神包袱，全素顏出演疫情下掙扎求存的年輕單親媽媽「Candy」，戲中情緒崩潰的演出令人眼前一亮，首度同時入圍第59屆金馬獎及第41屆香港電影金像獎最佳女主角。其後她接連參演ViuTV青春劇《I SWIM》、劇情片《但願人長久》及《送院途中》持續累積大銀幕經驗，時隔四年終於在《第四幕》憑著「漢娜」一角展現強大爆發力的演出，順利捧走金馬影后寶座。

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2. 鍾雪瑩

並非傳統演藝學院出身，畢業於浸大傳理系的她身兼填詞人、電台DJ及演員多重身份。早期鍾雪在《殺出個黃昏》飾演未婚懷孕中學生「屈紫瑩」，與謝賢、馮寶寶大演對手戲，憑自然且具靈氣的演出同時獲提名第40屆香港電影金像獎最佳女配角及最佳新演員，其後亦在《媽媽的神奇小子》、《正義迴廊》及《破·地獄》等作品中展現多變戲路。

2023年她首度擔正主演《填詞L》，演活熱愛填詞的少女「羅穎詩」並包辦片中多首歌曲填詞，憑此角色首度同時入圍金馬獎及金像獎最佳女主角；翌年她再憑《看我今天怎麼說》苦練手語，細膩演繹佩戴人工耳蝸的聾人青年「方素恩」，成功奪得第61屆金馬獎「最佳女主角」並獲金像獎影后提名。今年她與楊偉倫主演的港產黑色喜劇《善男信女》勇奪第63屆金馬獎最佳劇情片，她亦憑此片再次強勢入圍金馬影后五強。

3. 余香凝

同樣是由模特兒界轉戰影壇，無論商業大片或獨立小品均積極嘗試。早在2016年出道作《骨妹》便獲提名金像獎最佳新演員，其後在《逆流大叔》演活追夢少女奪得最港電影大獎「最港女演員」並獲金像獎女配角提名；同年再憑《非同凡響》飾演名校生首度角逐金像獎影后，戲路橫跨青春片、愛情喜劇到社會題材。

2023年她憑揭露殘疾院舍黑幕的話題作《白日之下》，飾演為求真相不惜一切、在道德與現實間掙扎的記者「凌曉琪」，以極具感染力的內斂與壓抑演技入圍金馬獎影后，更成功大熱奪得第42屆香港電影金像獎「最佳女主角」。今年她首度參演台灣電影《雙囍》並飾演女主角「黛玲」，再度入圍第63屆金馬獎影后五強。

4. 廖子妤

由馬來西亞隻身來港追夢並扎根香港影壇，早年憑首部電影《末日派對》的大膽演出獲提名金像獎最佳新演員，其後在《骨妹》中與余香凝演繹澳門按摩女郎的深厚情誼，首度入圍金像獎最佳女配角。離鄉別井多年經歷過無數試鏡失敗與低潮，終於在2022年憑《梅艷芳》深情演繹「梅愛芳」一角，同年更以《智齒》中掙扎求存的吸毒女子「可樂」雙料入圍，最終憑《梅艷芳》勇奪第40屆香港電影金像獎「最佳女配角」。

其後接連參演《毒舌大狀》、《飯戲攻心》系列、《九龍城寨之圍城》及《焚城》等多部破億票房鉅製。2026年她更憑《像我這樣的愛情》演活患有腦性麻痺的少女「阿妹」，以極具難度的演出橫掃第44屆香港電影金像獎最佳女主角、香港電影評論學會大獎及導演會大獎，成為港產片中不可或缺的演技擔當。

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5. 王丹妮

國際時裝模特兒出身，17歲便贏得模特兒大賽冠軍並踏上米蘭及巴黎時裝周天橋，最初並無豐富演戲經驗。2021年她首度擔正主演傳記電影《梅艷芳》，開拍前接受長達半年的地獄式歌藝、舞蹈及演技特訓，最終憑藉神還原一代舞台女王的神韻與氣場一鳴驚人，奪得第40屆香港電影金像獎「最佳新演員」並同時入圍最佳女主角。

繼《梅艷芳》爆紅後，先在《毒舌大狀》素顏飾演含冤入獄的單親媽媽「曾潔兒」，獄中哭戲動人心弦；再在災難鉅製《焚城》剪短頭髮飾演冷靜果斷的高級消防隊長，接連參演兩部破億票房大作。