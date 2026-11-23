MIRROR成員Anson Kong 江𤒹生（AK）憑電影《我們不是什麼》「莊曜暉」（暉仔）一角，昨晚（22日）奪第63屆金馬獎最佳男配角。他在頒獎台時第一時間激動大嗌：「爸媽我拿獎喇！」AK在台上哽咽感謝台下的粉絲：「謝謝所有過來支持我的粉絲，謝謝你們從我甚麼都不是時便喜歡我、看上我。你們現在可以很驕傲跟其他人說：『是你們先看到我的！』」



今年34歲的AK，在成名路上經歷過不少挫敗。從跳舞窮到交唔起家用、因性格太直率曾惹來不少風波，到今天手握金馬獎座，他的逆襲充滿血與汗。以下盤點AK鮮為人知的5個成長秘聞，看懂他是如何從人生谷底一步步逆襲登頂。



江𤒹生（AK）憑電影《我們不是什麼》「莊曜暉」（暉仔）一角奪第63屆金馬獎最佳男配角。（電視截圖）

謝謝所有過來支持我的粉絲，謝謝你們從我甚麼都不是時便喜歡我、看上我。你們現在可以很驕傲跟其他人說：『是你們先看到我的！』」 江𤒹生金馬獎台上得獎感言

1. 出身清潔公司家庭煮飯顧兄弟！廚神手藝獲封「太子爺」

AK曾在節目《MIRROR GO》中自爆家族經營清潔公司，因而被笑封為「清潔公司太子爺」。由於父母長年為了清潔業務早出晚歸、工作十分辛苦，身為三兄弟中的二哥，AK從小學會主動下廚分擔家務，經常為兄弟煲湯煮飯，大哥Ambrose曾大讚二弟廚藝極具天份，直言自己喝過最好喝的羅宋湯就是AK煲的，家人當年甚至笑叫他長大後不如做廚師開「生記茶餐廳」。而他也曾在多次MIRROR綜藝中展現廚藝。

江𤒹生（AK）憑電影《我們不是什麼》「莊曜暉」（暉仔）一角奪第63屆金馬獎最佳男配角。（《我們不是什麼》劇照）

2. 童年確診ADHD一度服藥控制！把「過度活躍」轉化為舞台爆發力

鏡頭前永遠活力充沛的AK，原來背後有段童年往事。他曾在綜藝節目中自爆，求學時期是個坐不定的「百厭仔」，小學上課途中常常坐立不安，無端端在班房站起身繞圈走動。老師察覺異常後建議媽媽帶他檢查，最終證實患上ADHD（專注力不足及過度活躍症）。

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他透露小時候需要服藥控制，由於自己天生性子急、講話語速極快，拍戲或受訪時偶爾會因講得太快而咬字吃螺絲，但長大後已逐漸學會調節並與自己的特質共處。

3. 超級貓奴養過7隻毛孩！低調捐租金救急浪浪

AK是圈中公認的「資深貓奴」，長年推動「以領養代替購買」，家裡高峰期曾同時飼養7隻貓咪（花花、叮叮、豬仔Tiger、波子、Mimi、噹噹及芝麻），全為領養、流浪收留或朋友相贈。其中第一隻陪伴他長達19年的愛貓「花花」，從小學五年級就進駐江家，直到2023年離世。而另一隻愛貓「豬仔」更有個感人故事，當年媽媽外出替客戶清潔，見到客戶家中初生貓咪無人照顧，媽媽將貓咪收養帶回家好好照顧。

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除了貓咪，AK近年更主動領養全黑唐狗「猜柴」。社會普遍對唐狗有偏見，他特意為猜柴開設專屬專頁，頻頻帶牠出席公開活動與品牌宣傳，為唐狗平反。

他對流浪動物也出心出力。2022年流浪狗收容機構「浪浪星球」面臨租金告急危機，AK私下代繳整整一個月租金解困。這件事他從未對外張揚，直到一年後機構義工在公開活動當面向他致謝才曝光，獲網民激讚是難得一見的真暖男。

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4. 赴韓受訓半年臨門夢碎！當全職Dancer因付不起家用內疚

AK在金馬舞台上感慨自己用了整整12年才走到鎂光燈中央。他早年也曾參加過《快樂男聲》香港區選拔及 Neway 新星秀大賽初賽，可惜未能入圍。至2014年，AK隻身遠赴韓國成為練習生，怎料訓練半年後，公司因策略調整突然取消出道計劃。 回港後為了維持生計與夢想，AK轉型為全職舞蹈員，亦曾在TVB電視劇《金宵大廈》中為李施嬅伴舞。

在香港當舞蹈員收入不穩，AK在過去訪問時曾透露，做Dancer那幾年，生活窘迫到好幾個月連最基本家用都拿不出來，每次回家看著父母操勞的背影，內心都充滿愧疚與自責。 直到2018年參加《全民造星》奪得第5名，以MIRROR副隊長出道，才終於迎來人生的重要轉折。

5. 性格太直曾遭網暴！事後主動向記者與大眾道歉

AK性格一向直率真性情，所以生粉們都暱稱他做「爆」，而真性情亦曾為他帶來好幾次小風波。《2020年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》上，同隊隊友柳應廷（Jer）與盧瀚霆（Anson Lo）分別奪新人金獎與銅獎，AK最終食白果，鏡頭拍到他失落表情後，隨即遭到部分網民狠批他「黑面」、「嫉妒隊友」、「冇大將之風」。

AK在專訪及《調教你MIRROR》中坦承剖白，當時臉色難看，絕非因隊友得獎不快，而是單純對自己整年表現感到失望自責。從小到大的夢想落空，期望越大自然失望越大。

AK在《MIRROR ACE》記者會上主動就當日態度致歉。

2026年9月底，AK出席團體演唱會記者會也有失言。當被記者追問IG限時動態及「舉中指」黑圖等議題，一度以「我開唔開心都唔關你事」、「個IG係我嘅」等說話回應，引發外界與網民熱議。隨後他在《MIRROR ACE》記者會上主動就當日態度致歉，坦承近期生活與外界壓力較大，但強調無論何種壓力都不該有不當表現，並表示已反省數日、向記者與大眾道歉。

回看AK這12年的演藝之路，他沒有顯赫背景，天生患有ADHD，曾被韓國公司拋棄，在舞台後方伴舞窮到交唔起家用等等經歷，但他從未因此放棄。正如他在金馬台上所言，他是「從舞台最後方一步一步終於走到上來」，絕對值得年輕人借鏡。