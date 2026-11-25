轉眼來到年尾，今年二十四節氣中的「大雪」將在12月7日。按傳統曆法，大雪是第21個節氣，代表正式踏入丙午年的庚子月。台灣著名命理師柯柏成日前在社交平台發文提醒， 大雪後4大生肖「需特別注意」，此外，這段時間在職場與生活上極易出現「計劃變更、人事異動、意見不合」等突發狀況。打工仔臨近年底切忌操之過急，已到手的成果更要好好守住，凡事謀定而後動。

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2026年12月7日上午10時52分14秒正式交大雪節氣（農曆十月廿九），代表正式踏入丙午年的庚子月。根據《月令七十二候集解》記載：「大雪，十一月節。大者，盛也，至此而雪盛矣」。古人將大雪分為三候：一候鶡鴠不鳴、二候虎始交、三候荔挺出，表面上萬物沉寂，實際上地底下的生機已在暗中醞釀。今年為丙午馬年，大雪後逢庚子月，午屬火、子屬水，兩者形成「子午相沖」，加上庚金生水，冬季水氣極旺，以下四大生肖都要小心留神。

1. 生肖馬：子午相沖、防刀傷血光

月令與本命生肖直接相沖，碰上年份、月份與節氣疊併式的衝擊，工作與生活最容易面臨劇烈變動。柯師傅提醒，屬馬的朋友務必注意交通安全，切忌衝動及情緒化決策，感情上也容易因一時之氣做出錯誤決定。若剛好出生於農曆十一月（子月），更要加倍提防意外刀傷與交通意外。

Collar成員Day生肖屬馬（IG＠6y_day）

2. 生肖鼠：值月又沖太歲、言行需收斂

屬鼠者迎來本命月份，又與年太歲相沖，財務處理必須極度謹慎，切忌盲目擴張。明年接續進入「子未害」，意味著連續兩年都容易與家中長輩或職場主管犯沖，處事謹言慎行為上。

3. 生肖羊：子未害、凡事留白紙黑字

屬羊的朋友要特別留意人情壓力、金錢借貸與口頭承諾，所有重要約定務必留下書面紀錄。健康方面建議趁此時安排體檢，由於明年正是本命年，大雪節氣最適宜提早找出潛在毛病，千萬別抱鴕鳥心態，及早面對才能防患未然。

姜濤生肖屬兔 (資料圖片)

4. 生肖兔：子卯相刑、防言語誤會失禮

受「子卯刑」影響，屬兔的朋友容易因說話口氣或社交禮節引發誤會，與同事、家人溝通時宜多抱一分耐心。若計劃在年底跟男女朋友回家見家長，更要留意雙方成長與教育背景的差異，做足禮數避免失禮。

大雪後「運勢有利」生肖：牛、龍、猴

有生肖要小心，也有3大生肖分別是牛、龍、猴，在大雪後反而有運行。生肖牛子丑六合，屬牛的朋友將迎來暗貴人相助，甚至幫了你連對方自己都未察覺，事後才恍然大悟。此時廣結善緣、透過團隊合作去清空年底未完成的項目，將事半功倍。

生肖龍則是申子辰三合，屬龍的朋友非常有利於人脈經營、事業長遠規劃與各方資源整合。此外，生肖猴也是申子辰三合，屬猴的朋友智慧靈感爆棚，有利突破目前的工作困局、解決棘手難題並覓得全新發展出路。

至於屬虎、蛇、狗、豬的朋友，整體建議以穩健發展為主，具體運勢仍須參照個人八字。

大雪開運三法

第一招：藏財納福（硬幣聚財法）

冬季五行屬水，洛書數以「一、六」為水數。柯師傅建議在大雪當天準備6枚乾淨硬幣放入紅包袋，擺在家中存放財物之處（如保險箱或存摺旁）；待至12月16日「天赦日」時，再將這6枚硬幣加入「煮錢水」的168枚硬幣中，順應天時聚財冬藏。

第二招：北方宜靜不宜動

緊接來臨的2027丁未年「五鬼煞方」正位處正北方，加上大雪後逢子月，秋冬之際氣場已逐漸跟來年接運。因此大雪期間住宅正北方切忌敲打、鑽牆或大興土木，保持乾淨乾燥即可，切勿刻意擺設流水或大魚缸催財，以免適得其反。

第三招：西南方飲暖湯

《禮記·月令》記載仲冬應當「土事毋作，慎毋發蓋」，古人智慧著重於冬日「閉藏」。大雪當天不妨為自己煮一碗熱騰騰的紅豆湯或桂圓紅棗茶，在環境許可下移步至家中的西南方細細飲用。年底前懂得收斂蓄積，顧好健康與家庭和諧，就是迎接新一年轉機的最佳開運法！