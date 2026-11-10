蘇民峰2027羊年運程｜犯太歲化解方法+12生肖總體運勢一覽

轉眼間又到年尾，究竟十二生肖在2027年丁未羊年是逆襲大翻身，還是要步步為營？《開罐》特別整理堪輿學家蘇民峰師傅在其YouTube頻道「峰回運轉」影片中的預測。根據蘇民峰師傅所講，十二生肖中，屬猴的朋友運勢超佳，但屬牛則沖太歲可能要大破財！即睇蘇民峰師傅為大家拆解的2027羊年十二生肖整體運勢懶人包！

蘇民峰2027羊年運程

據蘇民峰師傅分析，2027丁未羊年十二生肖運勢各有明顯變化，當中有運行的包括屬猴、屬虎 、屬鼠，但也有不少生肖的運程變化較大，例如屬羊正值是本命年犯太歲自然多變，屬牛又跟羊年對沖有大破財，屬狗太歲相刑是非及人際關係也會較差等。

屬羊2027年運程運勢 - 犯太歲

屬羊者今年本命年犯太歲，運氣與桃花均排第12位。感情面臨關口，結婚、懷孕或分手皆屬犯太歲影響。今年無吉星助力，需親力親為；凶星有「劍鋒」及「伏尸」，開車或使用金屬宜格外小心，農曆6月、12月需防血光。詳細運程：屬羊、猴、雞蘇民峰2027羊年運程｜屬猴警惕勿借錢 屬雞無吉星靠自己

屬猴2027年運程運勢 - 紅鸞桃花年

屬猴者今年運勢高居榜首、財運勇奪第2！獲大桃花星「紅鸞」高照，未婚者有結婚機會，單身者極易脫單，已婚者亦人緣爆棚。收入不穩或做生意者財運大好，一般打工仔亦可能有意外之財。詳細運程：屬羊、猴、雞蘇民峰2027羊年運程｜屬猴警惕勿借錢 屬雞無吉星靠自己

屬雞2027年運程運勢 - 辛苦得財年

屬雞者今年桃花排第9，無沖無合亦無桃花星，想脫單可多把握農曆5月及11月桃花月。今年屬「辛苦得財年」，收入不穩定或做生意者財運有所改善，打工仔助力相對較小。雖無吉星助力，但同時亦無大凶星。秋冬出世者運勢看高一線，春夏出世者則待秋冬轉運。詳細運程：屬羊、猴、雞蘇民峰2027羊年運程｜屬猴警惕勿借錢 屬雞無吉星靠自己

MIRROR成員陳卓賢IAN生肖屬雞 (資料圖片)

屬狗2027年運程運勢 - 太歲相刑

屬狗者今年運氣排第10，太歲相刑，是非及人際關係較差，有時比沖太歲更麻煩，處理文件需格外小心，亦要控制情緒脾氣。秋冬出世者有新機會可放膽嘗試。吉星有「太陰」，上司或客戶為女性者看高一線，另有「地解」逢凶化吉。詳細運程：屬狗、豬、鼠蘇民峰2027羊年運程｜屬豬升職未必好、屬鼠有爛桃花

屬豬2027年運程運勢 - 太歲遙合

屬豬者今年運氣屬中游，太歲搖合有遠方貴人相助，適合從事外貿或常接觸外地業務者。外出旅遊（農曆3月、9月）有機會遇到心儀對象。吉星「三台」主地位提升，但升職屬雙刃劍，好運者開心，衰運者卻壓力大增但人工無得加。凶星有「官符」慎防違規犯官非，另有「五鬼」及「指背」代表小人背後說三道四。詳細運程：屬狗、豬、鼠蘇民峰2027羊年運程｜屬豬升職未必好、屬鼠有爛桃花

MIRROR成員Anson Lo生肖屬豬。(IG@ansonlht)

屬鼠2027年運程運勢 - 咸池桃花

屬鼠者今年運氣排第3至4位，迎來「咸池桃花」，人緣極佳間接對事業有大幫助但已有穩定對象或已婚者則需慎防霧水桃花。今年屬「思想學習投資年」，8月8日後出世的可放膽起步或加大投資；3月6日至8月8日出世的則只宜讀書進修切忌投資。詳細運程：屬狗、豬、鼠蘇民峰2027羊年運程｜屬豬升職未必好、屬鼠有爛桃花

屬牛2027年運程運勢 - 沖太歲

屬牛者今年正值「沖太歲」，運氣及桃花均排第11至12位。感情運走極端，結婚、懷孕或分手均屬衝沖太歲影響。今年容易搬屋或出外，凶星有「大耗」主大破財，但若將資金用於搬屋、置業或結婚等大筆開支，皆屬正常應驗。詳細運程：屬牛、虎、兔蘇民峰2027羊年運程｜屬牛易分手/懷孕、屬兔易受傷

劉穎鏇 生肖屬牛 (資料圖片)

屬虎2027年運程運勢 - 天喜桃花

屬虎者今年財運排第3、桃花高居第2，獲「天喜」大桃花星加持，單身者極易脫單，已婚者亦有良好人緣助事業。今年屬「辛苦得財年」，按件計酬或自僱人士（如醫生、律師、美容化妝師等）看高一線。詳細運程：屬牛、虎、兔蘇民峰2027羊年運程｜屬牛易分手/懷孕、屬兔易受傷

屬兔2027年運程運勢

屬兔者今年運氣排第6，承接去年桃花年餘威，感情發展相對穩定，單身者可把握農曆5月及11月桃花月。獲「將星」及「歲駕」入主，有利權力地位提升，吉星「金匱」亦有助財運。詳細運程：屬牛、虎、兔蘇民峰2027羊年運程｜屬牛易分手/懷孕、屬兔易受傷

姜濤生肖屬兔 （IG@keung_show)

屬龍2027年運程運勢 - 權力地位提升年

屬龍者今年運氣排第8，屬於「權力地位提升年」。秋冬出世者若升職將帶動財運增加；春夏出世者升職卻未必加薪，反而工作量與壓力大增。吉星有「天德」、「福星」及「八座」，貴人運不俗。屬龍、蛇、馬蘇民峰2027羊年運程｜屬龍權力提升、屬蛇貴人舒服年

屬蛇2027年運程運勢 - 太歲遙合

屬蛇者今年財運排第9，今年為「貴人舒服年」，整體人際關係穩定。受吉星「驛馬」帶動，新一年「宜動不宜靜」，多出差或到外地旅遊，有助動中生財及結識外地緣分。屬龍、蛇、馬蘇民峰2027羊年運程｜屬龍權力提升、屬蛇貴人舒服年

屬馬2027年運程運勢 - 太歲相合

屬馬者今年太歲六合，擺脫2026年犯太歲的陰霾，運勢轉趨平穩，人緣亦佳。今年屬「思想學習投資年」，秋冬出世者可嘗試新項目或投資；春夏出世者則切忌投資，並要特別注意皮膚健康。屬龍、蛇、馬蘇民峰2027羊年運程｜屬龍權力提升、屬蛇貴人舒服年