人人都想發達，不過正所謂好醜命生成，到底自己係天生「辛苦命」，定係發達時辰未到？著名堪輿學家蘇民峰師傅曾在TVB玄學節目《開壇》中大談「富貴相」與「好命」的真正玄機，原來面相中庭長短、眼神、甚至手掌上出現的微細紅點，都同你一生財富及大運息息相關！

1. 有錢唔等於好命！蘇民峰：行運同有錢係兩回事

好多人以為銀行戶口有一大筆錢就叫「好命」，但蘇師傅直言錢就係錢、婚姻就係婚姻、身體就係身體。蘇師傅指出，「好命」與「行運」完全是兩種概念。有人含住金鎖匙出世，但一生感受未必開心；相反，有人就算出身基層（例如廣華醫院出世），靠自己一步步慢慢爬上去，一路行運行到85歲，食餐好、去旅行都覺得非常知足開心，這種生活過程的享受才是真正的「行好運」。

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2. 中庭長短定一生財富？大部分人其實唔達標

講到富貴面相，蘇師傅特別點出「中庭」與「下庭」的比例。在標準面相中，面部中庭的最佳長度最好能佔整塊臉的三分之一，高度亦要足夠。不過師傅笑言，其實大部分人的中庭都偏短、唔夠三分之一，如果你的中庭長度剛好符合標準比例兼有肉，財運基礎自然高人一等。

3. 眼神有神VS無神：決定你是勞碌命還是安享生活

經常有人說「眼神無神係辛苦命」，到底是否屬實？蘇師傅解釋，眼神有神的人通常目標明確、追求多，生活自然不斷向前衝；而眼神較平淡無神的人，雖然未必大富大貴，但對生活現狀容易感到滿足，樣樣覺得「OK」亦未嘗不是一種舒服的福氣。因此眼神有無神，其實直接反映了一個人的生活心態是追求突破還是安於現狀。

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4. 47歲儲唔到錢？手掌呢個位見「紅點」代表大運到！

節目中有主持大吐苦水，指自己年近47歲依然聚唔到財，每次儲到錢就會有事發生將錢花光，懷疑自己天生「漏財」。蘇師傅透露，除了看手型是否屬於無肉乾硬、皮包骨的「雞爪手」之外，想知幾時發達一定要留意掌色變化。如果手掌特定位置（尤其對應50至60歲運勢的部位）泛起微細的紅色或「紅點」，往往代表財運即將到位，大運隨時來臨，到時自然聚到財！

5. 成日自覺「辛苦命」？可能是性格太執著

坊間經常將「辛苦命」掛在嘴邊，蘇師傅直言在幾十年玄學掌相生涯中，這三個字其實相當抽象。很多自覺命苦的人，根本原因往往是個人性格過於偏執固執、堅持己見且完全不聽別人意見，結果搞到身邊父母、朋友、另一半的關係處處碰壁，變相令自己過得辛苦。師傅建議學識放開懷抱、接受外在意見，學懂放下執念，運勢自然能夠有所轉機。