近年港人北上消費已成日常，不少人習慣使用內地電子錢包付款，但萬一疏忽檢查帳戶設定，隨時陷入法律風險。近日社交平台就出現不少帖文，有不少網民發現自己名下的微信內地電子錢包竟然無故綁定了多個陌生戶口，若不及時清理，一旦戶口被不法分子用作洗黑錢或電信詐騙，回鄉證持有人隨時受牽連！



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近日不少網民發現自己名下的內地電子錢包，無故綁定了多個陌生戶口，甚至連平時從未開通錢包功能的人也中招，一開通便已掛上不明帳戶！早前《HOY TV》就訪問了香港資訊科技商會榮譽會長方保僑，他表示最主要原因就是不法分子獲取受害人的個人及證件資料後，一方面會將真人資料強行綁定至閒置已久的舊「殭屍戶口」，另一方面更會利用合成技術製作假證件，直接將騙徒自己的容貌「Key」在證件相片上，從而欺騙系統的人面識別認證，成功以受害人名義開設多個收款帳戶。

《奶酪陷阱》劇照

法律風險不容忽視 恐觸犯「幫信罪」遭追查

電子錢包在內地金融體系中的法律地位與銀行戶口無異，均受嚴格實名制監管。根據《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二規定的「幫助信息網絡犯罪活動罪」（簡稱「幫信罪」），以及《中華人民共和國反電信網絡詐騙法》，任何人若非法出租、出借、出售支付帳戶（包括微信支付、支付寶及數字人民幣錢包等），或名下支付帳戶被用於電信網絡詐騙及洗黑錢活動，均可能面臨公安機關追查及凍結名下資金。

即使證件持有人本身並不知情，但若涉案帳戶流入大量不明資金，事主在調查期間仍會被列為涉案帳戶持有人受查，甚至可能被納入電信網絡詐騙聯合懲戒名單，影響日後在內地的金融及通訊服務，必須自證清白方可脫身。

《愛的迫降》劇照

微信7步自查名下實名帳戶

為保障個人財產與法律安全，建議大家立即打開手機檢查名下帳戶狀態。以微信為例，可按以下步驟進行自查：

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第一步：在支付與服務頁面，切換錢包地區，到「中國大陸」。

第二步：點入錢包，點擊「客服中心」

第三步：點擊「消費者保護」

第四步：點擊「幫助中心」

第五步：點擊「實名問題」

第六步：點擊「查詢名下帳戶」

第七步：輸入本人姓名、回鄉證號碼並完成人面識別驗證，即可查看證件名下現時綁定的所有微信支付帳戶數量及頭像

一旦發現清單中出現不屬於自己的陌生戶口，應立即截圖保留證據，在頁面內點擊「清除／解綁」關閉相關帳戶，並同步向平台提交書面投訴，以免日後無辜捲入刑事調查。