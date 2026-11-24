英偉達（輝達／Nvidia）創辦人黃仁勳早前因私生活風波公開認錯並請辭，董事會一度態度強硬表明無意請他回巢，豈料短短11日後局勢出現180度大轉變，美東時間11月23日，董事會全票通過黃仁勳即時復任CEO兼總裁。他同日重返加州聖克拉拉總部，獲不少員工歡迎，亦火速將社交平台簡介改回原職。

這次世界巨企高層的人事變動看似離普通人很遠，但當中的進退與博弈，正正反映出六個最貼地的職場生存智慧，十分值得職場新人與年輕打工仔借鏡！



2026年11月23日，英偉達宣布黃仁勳復任行政總裁後，他本人於X的個人簡介已重新加上CEO頭銜。（X@JensenHuang截圖）

1. 成為團隊中的不可替代者

不少管理層最常掛在嘴邊的一句話是「公司無咗邊個都得」，但這句話往往只適用於基層執行者。黃仁勳平日直接統籌約60名核心高管，公司上下大小決策均繞不開他；他一離開，整間企業隨即陷入權力真空，連華爾街分析師都形容他已達到「大到不能被炒」的級別。年輕人在職場切忌只顧埋頭做重複性工作，必須有意識地累積跨部門協調權、重要客戶脈絡或核心技術，當你的缺席會令業務真正停擺，你才有籌碼與公司談判。

黃仁勳於11月12日辭任英偉達（Nvidia）CEO，公司股價隨即大跌。（Reuters）

2. 實力才是最佳護身符

換作一般打工仔，一旦牽涉利益衝突或違反操守，人事部必然第一時間按章辦事派大信封；但黃仁勳即使親口承認犯下嚴重錯誤，董事會仍甘願在獨立調查未完結前請他回歸，背後全因他剛帶領公司交出單季1,160億美元營收的亮眼成績單，他的去留更直接牽動千億美元市值的上落。這道出了職場最現實的潛規則：在你未打出無可取代的戰績之前，守規矩就是你的保命符；想要在公司擁有話語權甚至破例待遇，最終還是要「用業績說話」。

3. 切忌為虛銜盲目接手而食死貓

據報，董事會閉門拍板作出讓黃仁勳回朝的決定後，臨危受命暫代CEO的財務長克雷斯（Colette Kress）等管理層直到最後一刻才被通知。而在11日空窗期內，多名原本被視為熱門接班人的高層亦主動退出遴選。現實辦公室中，每逢部門出事或舊上司突然離職，高層找人「署任」未必是真心栽培你上位，更多時候只是找人收拾殘局，甚至「食死貓」。面對權責不清、前任陰影極重的新崗位，學會冷靜評估局勢、懂得適時婉拒，往往比為了一個虛銜而盲目接手更明智。

4. 平日廣結善緣儲人脈

不少職場小薯總以為「只要我交足功課，上司自然會看到」，但現實卻是職位愈高，人脈與盟友愈具決定性。黃仁勳能獲董事會一致同意復職，除自身商業價值高，更離不開美國總統特朗普與副總統范斯在背後向董事會施壓，以及大批內部員工發起聯署力撐。因此打工仔在日常工作中，既要向上尋找在關鍵時刻肯為你撐腰的人，平時與同事相處亦要留有餘地、建立信任，平日累積好人緣，出事時才有人願意伸手拉你一把。

黃仁勳返回英偉達，受到員工熱烈歡迎，樓梯上站滿了人。（X@aburducky）

2026年11月23日，英偉達（Nvidia）創辦人黃仁勳（Jensen Huang）重新出任該公司的行政總裁，圖為黃仁勳返回公司總部。（Reuters）

5. 做錯事最忌死撐自辯

婚外情醜聞傳出後，黃仁勳沒有找藉口推卸責任，並第一時間坦承過失並主動請辭降溫。而獲准復職後，他亦在聲明中強調將以「最謙卑的態度」承擔責任，回到總部面對同事歡迎時，更拋出一句「我第二次做CEO會做得更好」，巧妙將外界視線由過去的風波轉移至未來的表現。年輕人在職場犯錯在所難免，最致命的往往不是錯誤本身，而是掩飾與找藉口；坦白認錯、放低姿態並迅速提出補救方案，才是最成熟的處理手法。

婚外情風波初起時，黃仁勳沒有找藉口推卸責任，並第一時間坦承過失並主動請辭。（網上圖片）

6. 高層話術切勿盡信 要掌握主動權

英偉達董事會主席Harvey Jones在11月17日的業績會議上，曾斬釘截鐵向外界表示無意請黃仁勳回來，結果僅6日過後便推翻自己說法，宣布他即時復職。在職場中，高層的決定永遠隨着利益與局勢而變，昨日的「絕不」今日可以變成「全票通過」。所以打工仔們聽上司描繪遠景時切勿盡信，重要工作指令務必留有書面紀錄自保，同時保持履歷更新與市場觸覺，一定要將轉身的主動權把握在自己手中。