近日天氣漸冷，氣溫一跌不少人為了驅走寒意，都會想盡辦法保暖，由厚襪、暖水袋到加熱按摩「足浴機」，幾乎成為年輕人自用或買來孝敬長輩的入冬「養生神器」。很多人以為腳凍就要用熱水泡腳促進血液循環，但台灣心臟科名醫近日在社交平台發文示警，下肢血管若有特定阻塞問題，盲目熱水浸腳不僅無法通血管，更有機會誘發可致命的急性肺栓塞，甚至因組織缺氧壞疽而面臨截肢風險！



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網民問「泡腳通血管」？心臟科名醫：先分清動脈定靜脈！

國軍桃園總醫院新竹分院心血管中心主任曾國翔醫師，日前在其Facebook專頁「心臟Worker 曾國翔醫師」分享門診常見案例。有長輩與家屬向他提問：長輩冬天經常手腳冰冷，檢查發現單側大腿血管出現阻塞，到底可否使用足浴機泡腳改善循環？斑塊又會否隨血液游走到心臟或腦部？

曾國翔醫師直言，泡腳到底有益還是要命，取決於血管超聲波診斷出的病因，究竟屬於「下肢動脈阻塞」還是「下肢深層靜脈栓塞」，兩者血管走向完全不同，下場更有天壤之別！

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陷阱一：下肢深層靜脈血栓（DVT）足浴機震動恐引致命肺栓塞

如果超聲波顯是大腿長了「深層靜脈血栓」，曾醫師強調這屬於絕對禁止泡腳與按摩。他解釋，人體靜脈的單行道方向是由腳底往大腿向上回流，一路經過心臟再流入肺動脈。如果此時使用足浴機加熱水並開啟滾輪震動按摩，不僅會令靜脈擴張、血流瞬間加快，那些尚未穩定、呈果凍狀的血塊極容易被外力震碎剝落。一旦血塊順著血流直衝肺部，便會引發致命的「急性肺栓塞」猝死！

曾醫師補充，除非心臟天生有「卵圓孔未閉 PFO」的破洞，否則血塊不會跨過心房衝上腦部引發中風，但肺栓塞本身的危險性已經足以致命。最新歐美臨床指引亦明確警告，急性或亞急性靜脈血栓期間，絕對嚴禁任何機械性深層按摩、震動或高溫熱敷。

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陷阱二：下肢動脈硬化阻塞（PAD）組織缺氧加劇恐黑掉截肢

如果是常見於三高或吸煙長輩有「下肢動脈硬化阻塞（周邊動脈疾病 PAD）」，血液本來就是由心臟往下流向腳趾，雖然斑塊脫落不會逆流跑到腦部或肺部，但順流往下衝同樣會塞死腳趾微血管，引發劇痛的「藍趾症候群」。更恐怖的是，很多長輩以為「腳凍是血不通，熱水燙一燙就能活血」，結果往往適得其反：

組織代謝暴增但供血不足（相對性缺血）： 當雙腳浸入超過40℃的熱水時，腳部皮膚與肌肉的細胞代謝率會在短時間內飆升數倍，氧氣需求呈倍數暴增；然而大腿動脈早已狹窄塞死，根本無法輸送額外血液補充，導致腳部細胞嚴重缺氧，反而「越泡越痛」，加速組織壞死潰爛。

末梢感覺遲鈍致無感燙傷： 血管阻塞患者往往合併末梢神經病變，對水溫感覺極為遲鈍，在足浴機內不知不覺被燙傷起水泡；由於患處極度缺乏養分與血流供應，傷口難以自行癒合，極易迅速演變成黑色壞疽，最終甚至被逼截肢保命！

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真正通血管指南！醫生教「護腿3大最強戰略」

既然足浴機並非人人適用，冬天手腳冰冷、下肢血管阻塞的人士究竟該如何保養雙腳？曾國翔醫師建議改以科學方法保養：

1. 以寬鬆厚襪取代泡熱水，洗腳水溫嚴格低於37℃

平日腳冷應穿著寬鬆羊毛襪或厚棉襪保暖，切勿直接接觸高溫熱源。日常洗腳水溫應控制在接近人體體溫的37℃以下，清洗時間限制在5至10分鐘內，洗完後必須用毛巾輕輕吸乾腳趾縫，並塗抹乳液預防皮膚乾燥龜裂。若想用足浴機，務必先由心臟科醫師確認血管暢通無阻。

2. 天然通血管神器「間歇性步行訓練」

根據2024至2026年最新歐美心血管指引，針對慢性下肢動脈阻塞，最有效、最能促進血液循環的自救方法是「走路」！走到小腿感覺微酸緊繃時，就停下休息直到不痛 ，然後再起步繼續走。這樣循環做每天30至45分鐘，這種短暫微缺氧的生理刺激，會迫使大腿與小腿長出密密麻麻的新微血管，形成天然的「側支循環」。

3. 配合藥物控制與微創評估

曾醫師提醒，下肢動脈硬化代表全身血管都有硬化風險，患者必須徹底戒煙，並按醫囑服用降膽固醇藥及抗血栓藥物。如果平時行走不到100米小腿就劇痛難耐，甚至靜止休息時腳底依然冰冷刺痛，就必須盡快向心臟內科或心血管介入專科求醫。