撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-03-29 18:10

資深演員廖啟智（智叔）於3月28日晚上因胃癌，在家人陪伴下逝世，終年66歲。消息震驚網民，更開始回味智叔的演出，列出12個影視名場面，緬懷這位出色的演員。

智叔經理人公司誠信娛樂發展有限公司發聲明指：「現在以萬般不捨的心情通知大家，我們敬愛的廖啟智先生（智叔） 於二零二一年三月二十八日晚上八時三十二分，於威爾斯親王醫院，安然在家人陪伴下離世，回歸天父懷中。」智叔離世令網民大感不捨，亦是演藝界一大損失。你心中的智叔名場面，又是哪一個？

智叔在《十年》中的演出令人津津樂道。

👇👇👇按圖看智叔12個名場面👇👇👇

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演藝界泰斗吳孟達（達哥）於2021年2月27日因肝癌病逝，享年70歲，令網民大為惋惜，令不少大家開始懷念90年代的喜劇光輝歲月，也很好奇當年為我們帶來無限歡樂的演員們，長得很像李小龍的鬼影擒拿手、傻更更的醬爆、令人難以忘記的如花，他們過得好嗎？原來有人成了身家過億的富翁，有人卻中風半身不遂...

👇👇👇按圖看14位周星馳的黃金配角現況👇👇👇

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同場加映：43句讀錯都唔覺的廣東話 香港人先識笑 軟腳蟹手卷、繼香光光雞

廣東話博大精深，音調又多，好多時都會唔小心讀錯，最經典當然有陳豪的「紅都面晒」，和《東張西望》的「食燈籠玩月餅」，網民亦不甘亦弱，列出自己平時不小心講錯的廣東話，搞笑一番。

點擊看全文：43句讀錯都唔覺的廣東話 香港人先識笑 軟腳蟹手卷、繼香光光雞

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