撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-03-25 18:08

鍾培生和林作「林鍾一戰」拳賽，門票最貴3萬元，藝人杜汶澤在Facebook分享相關新聞，並寫道：「有多餘錢，你會去睇有誠意嘅《一秒拳王》，定還是小丑打交？三萬蚊？過夜呀？你估你係雞呀？」結果引來鍾培生大反擊。

「小丑」論引來鍾培生反攻，指杜汶澤喱騷做唔住：「因為佢個show成功，有好多friend叫佢：『我哋一齊搞個平台啦，TVB無㗎啦！』咁佢Ego大就去試，戇XX輸X死佢呀。」杜汶澤一向惹火，得罪過的人圈內圈外都有，甚至當面取笑過一位天后級歌手樣衰？

杜汶澤諷林鍾一戰小丑打交，引來鍾培生反擊。

👇👇👇按圖看13個杜汶澤寸過的人👇👇👇

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跟林作的一場大戰，令鍾培生惹火事跡又添一筆，連登再次充斥相關的討論，加上知道鍾培生會用真名上連登，一向毒舌的網民又怎會放過大好機會，紛紛開PO留言挑機。《開罐 Opener》挑選了連登仔10個愛情難題，以及10個尖銳抵死的留言，請鍾培生即場回應，他大笑表示：最鍾意玩連登仔。不過卻因一條問題而爆粗...

👇👇👇按圖看鍾培生大戰連登仔👇👇👇

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同場加映：鍾培生專訪｜拍拖計數計到盡 自認奄尖乞人憎︰溝女要講CP值

鍾培生與林作的拳賽近日鬧得沸沸揚揚，擂台上看似好勇鬥狠，他在情場上反而謹慎得多，追女仔每一步都計到盡，自認「好乞人憎」。非同凡響的背景，讓大家好奇起他的感情生活，對於「富豪是如何追女仔的？」產生很多幻想。不過，他直言自己不靠物質追女仔。「我睇得上嗰啲，一定大把人爭住送袋畀佢」

鍾培生：「我睇得上嗰啲，一定大把人爭住送袋畀佢」。

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同場加映：鍾培生專訪｜21句愛情寸嘴金句 我渣男？你有得揀你仲渣過我啦！

鍾培生家世顯赫，非同凡響的背景，讓大家好奇起他的感情生活，對於「富豪是如何追女仔的？」產生很多幻想。不過，他直言自己不靠物質追女仔，寸嘴得來又好似有點霸氣。《開罐 Opener》專訪鍾培生，大談溝女經期間金句百出：你有得揀，你仲渣男過我啦！

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