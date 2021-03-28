撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-03-28 07:00

波多野結衣、明日花綺羅、安齋拉拉三人有甚麼共通點？老司機都會知道，她們是影壇的傳奇人物。在AV界呼風喚雨的老將，際遇卻大不相同，有人仍在奮戰，有人卻消聲匿跡...

長江後浪推前浪，特別是在競爭激烈的AV界，數以萬計的女優之中，只有極少數可以站在金字塔頂端。要長時間企穩更是難上加難。波多野結衣、明日花綺羅、安齋拉拉，三位陪我們渡過無數晚上的傳說級老將，現在怎麼了？

波多野結衣、明日花綺羅、安齋拉拉，三位陪我們渡過無數晚上的傳說級老將，現在怎麼了？

對於波多野結衣來說，目前日子並不好過。她早前在Twitter發文懷疑自己面癱，左邊臉郁唔到，連眼也合不上，所有拍攝工作都要暫停，情況令人擔心。一代女優會否就此告別AV影圈，尚是未知之數。作為日本當紅的AV女優，波多野結衣都是經過一輪艱苦努力，才能走到今天。她最初在日本只是一個二三線小角色，全因一個舉動，令她在海外爆紅，更反攻日本。究竟她如何在競爭激烈的環境下長期企穩？

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明日花綺羅引退之後，一直活躍在時裝界，不時上上節目爆料，更有自己品牌，可說是撈得風生水起的引退女優了。所謂「明日復明日，明日何其多，我生待明日，明日花綺羅。」作為一代AV女王，老司機一定聽過她的名字，而在日本女性心目中，也是憧憬的對象。在她尚算順利的AV生涯中，不論男生女生都被她所吸引。引退之後更迎來了新的高峰，也是少數轉型十分成功的女優。

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說起安齋拉拉，一時三刻你未必知道是誰，可是說起宇都宮、RION，各位老司機一定會瞬間露出一個大家都懂的微笑。到底為什麼她改了三次名？又何成為AV傳奇？沒錯，這位2020年最強AV女優安齋拉拉，真身就是那位有著乳神稱號的AV界傳奇，三進三出仍然可以屹立在業界頂峰的女人。她去年年底以安齋拉拉之名，「新人」身份重新出道，震驚業界及一眾FANS，一年間推出的所有作品，全部都衝上銷售榜首位，不少網民笑言她是在刷小號。不過在2020年屠榜壯舉之後，她又有好幾個月消聲匿跡，目前狀態不明朗，難道要來個4進4出 ？

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同場加映：AV界灰姑娘相澤南12件往事 人氣墊底翻身成黑馬影后背後充滿洋蔥

2019年AV影后相澤南，在頒獎台上啜泣，事前沒有人想到她會勝出，連她自己也沒想到會有這一日。這位AV界公認的灰姑娘，事業一路坎坷，被好友出賣、經理人多次病倒、人氣低迷，在跟事業中的伯樂，傳說中的人物「社長」相遇之後，就一路互相扶持，不斷起起落落落落落落。每一次轉機的出現，背後卻都有一個命運的玩笑。

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