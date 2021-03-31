撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-03-31 23:14

2011年出道的韓國女團「Brave Girls」，近日意外憑藉2017年發行的歌曲〈Rollin〉影片爆紅，時隔4年登上韓國各大音源榜冠軍，Brave Girls成員的人氣因此直線上升，其中，侑廷還被封為「人間傑尼龜（車厘龜）」，究竟韓國人所說的「傑尼龜相」、「果汁相」、「豆腐相」指的是什麼意思呢？今天就帶你一起來了解！

傑尼龜相：顴骨高、大大的微笑

所謂的「傑尼龜相」，顧名思義就是長得像《精靈寶可夢（Pokemon）》的傑尼龜一樣，最大特色就是擁有上彎的嘴角及高顴骨，像是Brave Girls成員侑廷有著高高的顴骨、圓圓的臉頰，笑起來嘴唇還翹翹的，非常像傑尼龜。

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另外，韓國女團Red Velvet成員Yeri、MAMAMOO成員Solar也是著名的「傑尼龜相」代表，許多人都認為，傑尼龜相的女星笑起來讓人瞬間有戀愛感、幸福感。

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果汁相：肌膚白皙透亮、氣質清新

「果汁相」指的是外貌就像水果一樣清新，用來形容擁有甜美氣質、粉嫩外表的人，像是Red Velvet成員Joy因為擁有可愛的笑容，臉部肌膚清透水亮，笑起來就像會榨出酸酸甜甜的果汁一樣，被許多粉絲稱為「果汁相」代表。

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另外，Twice成員娜璉、已故的女星雪莉，也是著名的「果汁相」女星。雖然「果汁相」的定義較為抽象，但實際觀察都可以發現有個共同點，那就是肌膚都相當白皙透亮。

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豆腐相：白白淨淨、沒有攻擊性

前面介紹的傑尼龜相、果汁相通常都用來形容女星，「豆腐相」則是比較常拿來形容男星，指的是外表就像豆腐一樣，白白軟軟的，沒有攻擊性，給人一種非常溫暖的感覺。

「豆腐相」男星代表為演員尹施允、金東希，兩人都很有鄰家男孩的感覺，沒有距離感。許多網友也認為，韓國經紀公司「WM娛樂」旗下男星都擁有「豆腐相」。

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