Brave Girls花1867天竟不是最長　10隊花最長時間奪1位的韓國組合

開罐
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2011年出道的韓國女子組合Brave Girls，曾於2016年重組，但一直未能為團隊帶來甚麼起色。正當她們打算解散之際，最近卻突然憑著2017年推出的《Rollin'》突然人氣急升，被「強制召回」音樂節目打歌，更拿下出道後首個音樂節目1位。重組1867天後才奪下1位的她們，原來還不是花最長時間才奪下1位的組合？

【第10名】Girl's Day—1094天

2010年7月9日出道的Girl's Day，在韓國算是知名度十分高的組合。不過，其實她們都曾經經歷過一段長時間的無名期。在出道1094天，她們才憑著《女總統》一曲拿下《人氣歌謠》的冠軍。

Girl's Day

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15隊K-POP期間限定組合

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