撰文： 珍露姐姐 最後更新日期： 2021-03-16 13:54

2011年出道的韓國女子組合Brave Girls，曾於2016年重組，但一直未能為團隊帶來甚麼起色。正當她們打算解散之際，最近卻突然憑著2017年推出的《Rollin'》突然人氣急升，被「強制召回」音樂節目打歌，更拿下出道後首個音樂節目1位。重組1867天後才奪下1位的她們，原來還不是花最長時間才奪下1位的組合？

【第10名】Girl's Day—1094天

2010年7月9日出道的Girl's Day，在韓國算是知名度十分高的組合。不過，其實她們都曾經經歷過一段長時間的無名期。在出道1094天，她們才憑著《女總統》一曲拿下《人氣歌謠》的冠軍。

Girl's Day

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15隊K-POP期間限定組合

韓國選秀節目《PRODUCE 48》誕生的「第二代國民女團」IZ*ONE，日前宣布將於4月解散。消息傳出後，不少「WIZ*ONE」（IZ*ONE粉絲名稱）都大喊不捨。除了她們之外，大家還記得那些年的K-POP限定組合嗎？

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同場加映：2021年最帥韓國男演員TOP 30

外國網站King Choice每年都會進行投票，選出網民心目中最帥的韓國男演員。2021年的投票結果已於2月28日出爐，去年的第1名玄彬，今年竟然跌出10強之外！第一名由誰奪得？

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