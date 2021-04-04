撰文： 明日科學 最後更新日期： 2021-04-04 22:00

從海洋深處到人類兒童，幾乎世界的每個角落都能找到合成化學物質以及塑膠製品，正如著名的環境學家艾琳·布洛科維奇最近一篇在《衛報》上的文章中所說的：「這可能會對我們的生殖系統造成嚴重破壞。」她在其中探討了一本新書《倒計時》的影響，根據該作者的研究，環境中的化學物質與人類身體的各種變化有關，包括男性的精子數量急劇下降。

根據本書作者本人2017年的一項研究表示，這些化學物質甚至可能導致嬰兒出生時的陰莖較小，其中一些化學物質，就是被稱為PFAS（多氟烷基物質），特別令人擔憂，因為它們在自然界中不會被分解。這意味著，當我們將越來越多的塑膠引入環境時，「人類正在達到一個突破點」。

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「全球性問題」的污染

研究發現，如今的現代男性平均的精子數量只有他祖父的一半，而現代20多歲的女性在35歲時的生育能力不如她的祖母，艾琳·布洛科維奇認為：「PFAS的化學物質可能是導致這問題的原因之一。」正如該書內容所引用的，男性激素不足與「精液質量、睪丸體積和陰莖長度的減少」有關。

使問題更加複雜的是，世界各國政府都以截然不同的管道處理這個問題，雖然歐洲已經對可能抑制生殖健康的有毒化學物質進行了限制，但美國在監管方面仍然落後許多，主要原因是監管機構以不同的管道對不同的化學品進行分類，處理一些有毒化合物，同時也允許了其他化合物的使用。

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