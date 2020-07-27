性愛冷知識︱擔心下體太細？三大理由不用焦慮　陰莖調查不可靠

「十個禿子九個富」、「男人愈老愈值錢」這些話聽起來，好像社會對男人的外表似乎沒有太多意見，如果是聊到頭髮稀疏或是上了年紀，可能有些人不會太認真計較，但是談到下半身可就不同了，不管有多少的研究和訪談，證明性愛技巧比那話兒大小還重要，男性依然為此心煩不已。我們就來談談對那話兒尺寸焦慮的成因，以及如何化面對這樣揮之不去的心情吧！ 醫學審稿： 賴建翰醫師 文： 鄭光廷／Hello醫師

解決尺寸焦慮只需3招！（點圖瀏覽）↓↓↓

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1. 別完全相信調查數據

在問卷調查裡，有關於性的問題，受測者通常會誇大對自己有利的數據。性與婚姻治療期刊（Journal of Sex & Marital Therapy）的研究表示，受測者自己測量陰莖長度並提供的平均數字，大於之前文獻裡由研究人員測量的平均數據，並指出，男性為了面子容易謊報自己的尺寸。所以網路上各項陰莖長度、粗度的數據，都與真實情況有所出入，如果你很在意的話，建議別把這些數字放在心上，當作參考就好。

2. 別受 A 片影響

因為網路與智慧型手機的普及，A 片變得唾手可得，反而會被某些男性用來當作衡量大小的參考來源，但是，色情片的娛樂性大大高過真實性，裡頭的男演員都經過篩選，所以並不適合作為平均標準。就像時裝雜誌中瘦骨如柴的名模、明星被視為女性的理想身材一般，兩者都不大健康。如果沉迷於色情片的話，很容易陷入認為自己尺寸過小的想法當中，要是因此而影響自信的話，少看一點吧！

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3. 換個角度看就不焦慮

美國的大數據科學家瑟斯‧史戴文斯‧德維德維斯（Seth Stephens-Davidowitz）表示，男性在 Google 搜尋引擎中，找尋與男性性器官相關議題的數量，大過於搜尋肺、肝、足、耳、鼻、喉、腦等器官相關議題的總量。其實擔心自己的小弟弟太短，就像一般人會擔心自己的口袋不夠深一樣，但或許這僅僅代表人類演化過程中，我們最在乎兩件事：溫飽與繁衍後代，而既然這只是一種自然的生存焦慮，不妨更放輕鬆地看待自己的身體。

如果你擔心到茶不思、飯不想，影響生活的話，也許可以和枕邊人聊聊，如果很難啟齒的話，也可以諮詢專業的醫師與諮商心理師，千萬別只是埋首於網路上破碎的資訊、影片或廣告，讓自己更憂心！

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：那話兒太小好心煩？面對尺寸焦慮 3 方法】