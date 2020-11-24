男網民自認「跟元元有關係」揭前度友神秘身份　吳婕安IG火爆回應

台灣女星元元（吳婕安）擁有甜美外貌和魔鬼身材，成為不少男粉絲心目中的女神，卻也因此無辜招惹是非，她23日在IG透露：「最近有個噁心的人說跟我有關係，然後說我前男友是誰什麼的，說一堆有的沒的。」隨後列出三點聲明回應了！

首先，元元嚴肅表示前男友是圈外人，其次，她完全不認識這位聲稱跟她有關係的人：「醜人多作怪？」她真的很好奇對方是否在做夢、或是有心理問題，最後一點，她則是不客氣地說：「只有白癡才會相信白癡說的話！」

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元元無奈表示：「如果要這樣，我也可以說我跟玄彬在一起過啊（超愛玄彬）！現在的人都這麼噁心？我真的要吐了。」最後還在限時動態附上兩個大哭的表情符號，顯見她現在的心情。

事實上，元元2019年上《小明星大跟班》被問到身材優勢時，她害羞坦言是34E美胸，再被問到男生是否會因此有特別的好感，她則透露每一任男朋友都是因為胸部才和她交往，但如果有時候穿衣服太貼身、小露性感，男友就會跟她吵架：「所以分手理由也會是因為胸部。」

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