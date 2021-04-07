撰文： 珍露姐姐 最後更新日期： 2021-04-07 16:46

韓國電子品牌LG日前宣布，將會於今年7月31日起停產及發售手機，正式退出手機市場。據悉，LG過去6年虧損金額高達5兆韓圜，相當於330億港元。 過去，LG亦曾經請過多組KPOP偶像代言手機，例如Bigbang、2NE1、少女時代等。《Opener》與大家重溫9個LG經典手機廣告。

Bigbang和2NE1當年為LG Lollipop手機代言，廣告曲唱得街知巷聞。

在未有智能手機之前，相信不少80、90後年輕時候都曾經用過LG的手機。想當年，LG的手機不少都是摺機款式，加上糖果色系，特別受女生歡迎。過去，LG曾經找來不少當紅的K-POP明星當手機代言人。以下這9個LG手機廣告，相信是不少韓粉的共同回憶。

+ 22 + 22 + 22

👉 按此睇更多韓國狗血愛情故事👈

外國票選2021最帥韓國男偶像TOP 30

外國網站King Choice每年都會進行票選，選出網民心目中「最帥韓國男偶像」。2021年的結果已於3月31日出爐，其中有「臉蛋天才」之稱的車銀優，竟然不入頭5名？究竟在外國人眼中，誰人可以奪冠呢？

+ 55 + 55 + 55

同場加映：15個90後韓國女星今昔對比

韓國女歌手IU，近日久違登上音樂節目打歌，一連表演《LILAC》和《COIN》兩首新歌，顏值再創新高造成熱話。有網民近日翻找她9年前的舊照作對比，驚嘆「完全沒有分別」。《Opener》集合15名90後韓國女星9年前與現今的照片作比較，大家認為誰保養得最好？

+ 6 + 6 + 6

點擊原文查看完整內容：【IU被翻9年前舊照網民驚嘆「完全沒變」 15個90後韓國女星今昔對比】