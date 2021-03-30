撰文： 珍露姐姐 最後更新日期： 2021-03-30 15:40

韓國女歌手IU，近日久違登上音樂節目打歌，一連表演《LILAC》和《COIN》兩首新歌，顏值再創新高造成熱話。有網民近日翻找她9年前的舊照作對比，驚嘆「完全沒有分別」。《Opener》集合15名90後韓國女星9年前與現今的照片作比較，大家認為誰保養得最好？

IU版「Endling妖精」／《MUSIC BANK》截圖

每次發新歌都會在各大音源榜上「all-kill」的IU，最近攜著正規五輯《LILAC》回歸，並登上音樂節目打歌，雙主打《LILAC》和《COIN》都獲到很好的成績。現年27歲的她，在15歲的時候已經出道，一直努力於不同範疇挑戰，才得以有今時今日的地位。最近有網民翻找她9年前的舊照作對比，引起熱議，不少網民大讚「除了眉型改變之外，根本沒有分別」。以下 15名「90後」韓國女星9年前與現在的對比，大家又覺得誰最童顏？

+ 25 + 25 + 25

👉 按此睇更多韓國狗血愛情故事👈

片酬最高的韓國男星Top 10

近日在劇集《黑道律師文森佐》擔任男主角的宋仲基，2年前在出演《阿斯達年代記》的時候，每集片酬已經有1.8億韓圜（港元123萬），相信現時的出演費已經再提高。不過，原來他的片酬都未算是行內最高！《Opener》為大家盤點片酬最高的韓國男星TOP 10，最高的「他」竟然每集賺340萬港元！

+ 14 + 14 + 14

同場加映：那些年港人第一套看的韓劇

Facebook群組「90年代回憶」近日有網民開帖討論「第一套看的韓劇是哪套」，最多人提的，竟然不是《大長今》？

+ 7 + 7 + 7

點擊原文查看完整內容：【《大長今》竟不是最多人提？ 網民熱議那些年港人第一套看的韓劇】