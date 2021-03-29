撰文： 李梓媛 最後更新日期： 2021-03-29 15:27

近日在劇集《黑道律師文森佐》擔任男主角的宋仲基，2年前在出演《阿斯達年代記》的時候，每集片酬已經有1.8億韓圜（港元123萬），相信現時的出演費已經再提高。不過，原來他的片酬都未算是行內最高！《Opener》為大家盤點片酬最高的韓國男星TOP 10，最高的「他」竟然每集賺340萬港元！

韓媒MONEYGROUND報道指，演員的片酬是大多數是因應其人氣和過去出演過的劇集的收視率而定，所以就算是新人演員，如果他人氣夠高的話，片酬有機會比一個有經驗的演員高。

朴寶劍自從在2017年憑著《回答吧1988》爆紅後，片酬暴升幾倍

不少著名的韓國男演員，每集劇集的片酬都至少有1億韓圜（港元68萬），最高的竟然是5億韓圜（港元340萬）。以下就是現時出演費最高的10名韓國男星。

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同場加映：那些年港人第一套看的韓劇

Facebook群組「90年代回憶」近日有網民開帖討論「第一套看的韓劇是哪套」，最多人提的，竟然不是《大長今》？

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