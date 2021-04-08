撰文： 珍露姐姐 最後更新日期： 2021-04-08 13:49

繼玄彬、孫藝珍之後，《愛的迫降》日前再爆出另一對CP正在熱戀！今次的主角，就是在《愛的迫降》中飾演徐丹的徐智慧及飾演具誠俊的金正賢。在4月8日韓國時間早上9時，韓媒《朝鮮日報》曾發報道指二人正在交往，但及後被徐智慧所屬公司火速澄清。正當粉絲大喊可惜的時候，「最強狗仔隊」Dispatch就貼出多張二人在過去一年的秘密約會照片，力證二人是在交往。

Dispatch貼出多張徐智慧及金正賢過去一年秘密約會的照片／Dispatch圖片

徐智慧、金正賢2019年於《愛的迫降》合作

雖然說「演戲只是演戲」，但其實不少明星情侶都試過假戲真做，在拍劇的時候擦出愛火花。繼今年元旦被D社大爆正在熱戀的《愛的迫降》 CP孫藝珍、玄彬後，同劇竟然再爆2號CP—金正賢、徐智慧，更斷正被Ｄ社拍到二人出入，不過雙方都火速否認戀情。以下14對假戲真做的韓劇CP，現況又如何？

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