撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-04-10 06:18

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《都市男女的愛情法》劇照

據說世間有三大誤會，第一是以為門鈴響；二是以為手機震動；第三是誤會有人喜歡你！如果雙方已經相處一段時間，大家似乎互有好感，想再進一步但又怕自己會錯意？交友約會業總會創會主席黃嘉如（Yubi）分享，6個女生偷偷對男生有好感時不經意會做的6大心機表現，想知道對方當你是觀音兵還是想認真發展，即看看以下6點有沒有全中！

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曖昧讓人受盡委屈，想與對方再進一步，又怕聽到一句「我當佢係朋友咋」？覺得對方已當你是「兄弟」/「閨密」，不知不覺被對方Friend Zone？Yubi指，如果你係處於Friend Zone有一段日子，而你又想擺脫呢種「友達以上，戀人未滿」嘅狀態，你就要參考以下5個步驟。

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看著身邊閨密一個接一個談戀愛，自己卻還是單身，心裡難免有點難過？也許我們都曾經有心儀的對象，但愛在心裡口難開。可能是因為不夠自信，也可能因為沒有勇氣表明心意。與其後悔，不如勇敢一些，坦白告訴對方自己心意。HKRD另一創辦人張惠萍（Anita） 分享，5招女追男必勝技。



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同場加映：友達以上戀人未滿 ？專家教5步朋友變情人｜出Pool補習班#38

有多少人以朋友的名義，偷偷愛著對方？Lunch Actually個人品牌分析師及香港註冊社工 (RSW) 譚希瑜 (Christel)分享，朋友與情人的分別在於「曖昧」。朋友遲遲未能夠成為戀人，是因為缺乏了些打情罵俏、缺乏了些戀愛的幻想、缺乏了些身體接觸。

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