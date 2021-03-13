撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-03-13 07:00

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《鬼怪》劇照

3.14是白色情人節，源自70年代末的日本，是男生回應女生在情人節告白的時機。但心儀的男生在白色情人節當天沒有表白，難道就等於出Pool沒希望？香港交友約會業總會創會主席黃嘉如（Yubi） 指，女追男是一門高深學問，單憑心口有個「勇」字係唔夠，還要掌握一些技巧。

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看著身邊閨密一個接一個談戀愛，年尾又參加了一場又一場的婚禮，自己卻還是單身，心裡難免有點難過？也許我們都曾經有心儀的對象，但愛在心裡口難開。可能是因為不夠自信，也可能因為沒有勇氣表明心意。與其後悔，不如勇敢一些，坦白告訴對方自己心意。HKRD另一創辦人張惠萍（Anita） 分享，5招女追男必勝技。



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有多少人以朋友的名義，偷偷愛著對方？Lunch Actually個人品牌分析師及香港註冊社工 (RSW) 譚希瑜 (Christel)分享，朋友與情人的分別在於「曖昧」。朋友遲遲未能夠成為戀人，是因為缺乏了些打情罵俏、缺乏了些戀愛的幻想、缺乏了些身體接觸。

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看著街裡愛人一對對，年尾又參加了一場又一場的婚禮，自己卻仍是單身？2021年想脫單成功，但又不想將就，寧願單身都不想遇上爛桃花？前新聞主播兼 HK Romance Dating極速約會公司創辦人黃嘉如（Yubi）分享，教大家7招Re-set大家2021年的戀愛運，新年斷捨離，斬斷爛桃花！

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