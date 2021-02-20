一心搵個人依靠？專家：3個超錯愛情觀斷送戀情｜出Pool補習班#70

開罐
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不許你注定一人！補習班宗旨，拯救一眾仍在池中浮沉，未能出Pool的苦海眾生！企硬，向A0單身畢業說不！

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情人節過去了，今年仍是單身一人過節嗎？有些女生心中總是有數項擇偶條件，幻想未來男友會是如何如何⋯⋯「想搵個可以倚賴嘅人做男友」是不少女生的心聲，但交友約會業總會創會主席黃嘉如（Yubi）指，「其實呢個諗法已經影響緊佢地嘅愛情」，以下幾個超錯愛情觀可能害你白白斷送戀情。

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2021牛年將至，不知來年的桃花運有會有何改變呢？《開罐Opener》邀請堪輿學家蘇民峰師傅講解2021牛年桃花運程，讓大家一覽來年愛情運勢，以及增加出Pool機率的小方法！

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本文資料摘錄自《蘇民峰2021牛年年運程》。

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